Силовики назвали самую "горячую точку" на Донбассе

В понедельник, 29 декабря, в зоне АТО на Донбассе боевики 12 раз обстреляли украинских военных, применяя стрелковое оружие, минометы и артиллерию.

Об этом говорится на странице пресс-центра АТО в Facebook.

В то же время в ведомстве отметили, что самой "горячей точкой" был поселок Пески, который находится рядом с донецким аэропортом.

"Террористы четыре раза открывали огонь из минометов и автоматических гранатометов. После этого террористы пошли в бой. В результате перестрелки противник потерял убитыми 14 человек, еще один нападающий был взят в плен", - добавили в штабе АТО.

"С нашей стороны погибли трое военнослужащих. А уже через три часа террористы снова обстреляли украинских военных из гранатометов, минометов и вооружения танка", - отметили в пресс-центре.

Обратим внимание, что кроме Песков под провокационные обстрелы попали позиции сил АТО в районах населенных пунктов Гнутово, Гранитное, Каменка, Малоорловка, Никишино и Новоласпа.

Также в 14 часов в районе н.п. Кременная Луганской области был зафиксирован пролет беспилотника противника.

"В целом же наши военные продолжают удерживать свои позиции на линии разграничения, охраняя мир и покой на Донбассе, и всесторонне способствуют нормализации ситуации в регионе", - резюмировали в ведомстве.

Напомним, ранее военный обозреватель Олег Пономарь заявил, что главным условием прекращения войны на Донбассе является сложная экономическая ситуация в России.