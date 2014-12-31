Под Донецком подбили российский танк: уничтожены двое солдат РФ, еще четверо ранены - соцсети

Сегодня, 31 декабря, под Донецком во время выполнения поставленной задачи подразделения 13-го отдельного танкового полка ВС РФ, расквартированного в Наро-Фоминске, понесли потери: двое убитых, четверо раненых, а также был потерян уничтоженный танк.

Об этом сообщает российский блогер Олег Ярчук.

"Р-н н.п.Донецк При выполнении поставленных задач подразделениями 13-о гвардейского танкового полка (Наро-Фоминск) "200" - 2, "300" - 4. Потери техники 1 танк безвозвратно", написал он.

По данным Ярчука, реальные потери регулярных войск РФ в войне на Донбассе составляют: убитыми – 4939 человек, ранеными - 1483 и пропавшими без вести – 2645.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате ночного боя в Песках силы АТО уничтожили 9 и ранили 16 спецназовцев ГРУ.