Главари ДНР продолжают "охоту на ведьм": ищут украинских шпионов

В "правительстве" так называемой Донецкой народной республки продолжается кампания по поиску "украинских шпионов".

Об этом сообщает в Facebook координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

По его данным, в "правительстве" "ДНР" продолжается кампания по поиску "украинских шпионов". По заверениям руководства "министерства госбезопасности" "ДНР", специальную проверку пройдут все министры и директора департаментов. Отмечено исчезновение ряда "чиновников".

Одновременно в Донецке в общественных местах опять стали появляться проукраинские надписи. "Органы безопасности" "ДНР" предпринимают меры по выявлению "украинского подполья", добавил Тымчук.

Напомним, ранее сообщалось, что в ДНР вводят военно-полевые суды: мародерам, дезертирам и "уклонистам" грозит расстрел.

Подробнее о ситуации в зоне АТО читайте в спецтеме "Главреда".