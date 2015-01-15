Новая "тишина" на Донбассе: главные подробности и хроника событий

Во вторник, 9 декабря, на Донбассе был объявлен "режим тишины" - украинские войска и пророссийские боевики договорились не открывать огня.

В первый ж день боевики начали планомерно провоцировать украинцев, обстреливая их позиции в ожидании ответного огня. При этом частота и интенсивность обстрелов, по сравнению с предыдущими днями, значительно снизились.

Вашему вниманию - хроника событий на Донбассе:

В четверг, 15 января,

Под Мариуполем партизаны уничтожают россиян: по боевикам работает "Кувалда" - соцсети.

Бойня в аэропорту: после минного поля десантники попали под удар артиллерии АТО – соцсети.

Волонтер о "перемирии" на Донбассе: если бы можно было все решить в бою, мы бы это уже сделали.

Силовики отбили у боевиков часть донецкого аэропорта и разместили там подкрепление - волонтер.

Реалии ЛНР: под Свердловском боевики устроили "пристрелку", в городе началась паника.

В Генштабе рассказали о потерях "киборгов" в боях за донецкий аэропорт.

Российский журналист об установке "Змей Горыныч" в донецком аэропорту: РФ станет страной-изгоем.

Порошенко рассказал, сколько украинцев остается в плену у боевиков.

Донецкий аэропорт боевики обстреливают из жилых кварталов - ОБСЕ.

"Киборги" рассказали, что происходит в донецком аэропорту: потери боевиков жестоки.

Сражение за донецкий аэропорт: "киборги" получили подмогу и перешли в контратаку.

Боевики обстреливают Донецк и Енакиево: среди мирных жителей есть погибшие.

В Донецке боевики на джипе протаранили автобус с металлургами, есть жертвы - СМИ.

В ДНР объявили "охоту" на чеченских "полицаев": вышли из-под контроля.

Донецкий аэропорт: "киборги" отбиваются, артиллерия работает в полную силу.

Турчинов рассказал о вооружении боевиков на Донбассе: сотни танков, ракетные комплексы, зенитки.

Бой за донецкий аэропорт: русские десантники несут новые потери, просят отвода и ротации – соцсети.

Арабский шейх - телохранителю-украинцу: джихад - святое дело, возвращайся с победой.

Снайпер "Экстази" призналась, что убила 10 украинских военных.

Волонтер рассказал, когда силы АТО могут перейти в наступление на Донбассе.

В штабе АТО ответили главарю ДНР о захвате аэропорта: "Бреше, як худий Сірко".

Марш российских десантников под Луганском: двое убитых, девять ранены - соцсети.

Волонтер рассказал, как помогли "киборгам" "наделать много шороха в аэропорту".

Европарламент объяснил странам ЕС: Украине можно поставлять оборонное вооружение.

Донецкий аэропорт: главарь ДНР требует захватить уже сегодня, идет ожесточенный бой.

За сутки на Донбассе погибли двое украинских военных - СНБО.

Россия увеличила присутствие регулярных войск и техники на Донбассе: карта зоны АТО.

Путин может развязать конфликт на Балканах, чтобы отвлечь от войны в Украине - западные СМИ.

Бойня под Волновахой: ОБСЕ подтвердила обстрел из "Градов".

Локальные бои или масштабное наступление: чего ждать от Путина на Донбассе – прогноз экспертов.

Турчинов не исключает полномасштабной континентальной войны.

На Донбассе воюют 8 тыс. российских солдат, еще 52 тыс. стоят на границе Украины - Турчинов.

Рада поддержала указ Порошенко о мобилизации.

Мобилизация в Украине коснется почти всех: селян, рабочих, политиков и женщин до 50.

Донецкий аэропорт: боевики подогнали установку взрывного разминирования.

СБУ уничтожила БТР и взяла в плен троих диверсантов, следили за спецназом.

В Песках ранен командир роты "Крым".

Расплата за наглость: в Луганске уничтожены 42 русских спецназовца - соцсети.

Соцсети о развале "фронта" под Донецком: боевики уничтожены, русские артиллеристы разгромлены.

Боевики 129 раз обстреляли позиции сил АТО, но несут потери в живой силе и технике.

Россияне по ночам подтягивают к Мариуполю свежие силы – пехоту, танки и броневики.

Украинские военные подверглись обстрелу боевиков под Попасной, Крымским и Трехизбенкой.

Боевики создают ударные бронегруппы для атак на донецкий аэропорт: под Ясиноватую бросили артиллерию.

В Крыму и России подготовлены 3 тыс. боевиков для переброски на Донбасс.

В среду, 14 января:

"Киборг" о допросе пленных кадыровцев: никакой гордости, соплями умываются.

Чеченские "полицаи" за день боев в донецком аэропорту: 18 убитых, двое сдались в плен - соцсети.

Число жертв бойни под Волновахой увеличилось до 13: опубликованы списки.

Волонтер: боевики готовят удар из огнеметов по донецкому аэропорту.

Российский журналист об установках "Буратино" в руках боевиков: это Нюрнберг, без вариантов.

Военный эксперт: у армии есть и силы, и средства, чтобы переломить ситуацию на Донбассе.

Боевики из "Градов" обстреляли Счастье: разрушения и смерть.

Батальон "Кавказ" об атаке на казарму россиян: 25 "добровольцев" умерли как бараны.

Россия готовит для Донбасса новый "гумконвой": обещает отправить продукты.

Пропуска для въезда в оккупированные боевиками районы Донбасса введут 21 января.

Украина надеется, что встреча контактной группы по Донбассу пройдет на этой неделе.

Соцсети: наша артиллерия вынудила россиян просить перемирия на уборку убитых.

Сапер ошибается только раз: в донецком аэропорту от мин погибли трое россиян – соцсети.

"Киборгам" в АДу нужна связь: волонтеры просят помочь в покупке радиостанций.

Украина о боевиках: они хотят одного - больше смертей и хаоса.

Реалии ДНР: вместо гуманитарки пенсионерам предлагают билеты в театр: какие билеты, я жрать хочу!

Разборки в Донецке: чеченский "полицай" застрелил русского офицера-десантника – соцсети.

СНБО об атаке боевиков на аэропорт Донецка: противник попал в ловушку.

Новые подробности боя за донецкий аэропорт: уничтожены 200 оккупантов и 10 "Градов".

Боевики умерили свой пыл, но продолжают перегруппировывать силы: карта зоны АТО.

За сутки в зоне АТО на Донбассе погиб один украинский военный.

На Луганщине украинский военный подорвался на растяжке.

Политолог рассказал, что ждет снайпершу, убившую 10 силовиков.

Главарь стахановских боевиков "Батя" собрался освобождать всю Луганщину: объединяется с бандами ЛНР.

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Боевики подорвали фугасом грузовик с украинскими силовиками: два бойца ранены.

Донецк ночью накрыло артобстрелом: один человек погиб, еще один - ранен.

Под Мариуполем россияне несут потери: уничтожены десятки десантников и морпехов - соцсети.

Путин приказал перейти в наступление, готовит на Донбассе абхазский сценарий – СМИ.

СБУ задержала подельника "Беса": прошел "школу" диверсантов в Донецке.

Громкая "тишина" на Донбассе: боевики 75 раз обстреляли силы АТО: пушки, "Град" и "Буратино".

"Ответка" под Мариуполем: силы АТО накрыли российских артиллеристов - соцсети.

Под Горловкой орудуют "кочующие" боевики-артиллеристы: обстреливают силы АТО.

Подробности бойни под Волновахой: снова "отличились" боевики-мазилы.

Боевики атаковали силовиков под Мариуполем: в ход пошли пушки и минометы.

Боевики под Донецком строят новые укрепления: создают эшелонированную оборону.

Подробности боя за аэропорт: танковая атака, кинжальный огонь и пленные "полицаи".

Южнее Донецка украинские военные "развалили фронт": боевики разбежались.

Снова не повезло: под Станицей силы АТО уничтожают российских артиллеристов - блогер.

Филарет осудил бойню под Волновахой: терроризм не имеет оправдания.

Боевики обстреляли Гранитное: от осколочного ранения погиб ребенок.

Трагедия под Волновахой: CБ ООН осудил расстрел автобуса, Госдеп США - ответственность на РФ.

Во вторник, 13 января,

В соцсетях появились новые подробности боев за донецкий аэропорт.

Бойня под Волновахой готовилась заранее: первые результаты расследования.

Ответным огнем украинцев под Луганском убит "доброволец" с Урала - соцсети.

Порошенко сравнил расстрел в Париже и трагедию под Волновахой: опубликовано видео.

За день "киборги" из донецкого аэропорта отправили в Россию 35 "грузов-200" - соцсети.

Активные обстрелы боевиков начинаются сразу после "гумконвоя" из России - Турчинов.

Российским "полицаям" опять не повезло: в Новосибирск и Владивосток отправится новый "груз-200".

"Киборг" о ситуации в аэропорту Донецка: потеряна часть территории, нужно отбивать.

Как боевиков "отмазывают" от бойни под Волновахой: опубликованы фото.

"Киборгов" больше не будут унижать досмотром "поребриков" - Генштаб.

Подробности обстрела автобуса в Волновахе: боевики выпустили более 40 снарядов.

Генштаб об аэропорте Донецка: ранены шестеро "киборгов", ситуация тяжелая.

Число жертв обстрела автобуса под Волновахой возросло до 15-ти – журналист.

На Донбассе у россиян новые потери: 12 "добровольцев" из Бурятии и Подмосковья - соцсети.

Стало известно, сколько человек получили статус участника АТО.

Фронтовой юмор в Песках: карцер для рабов и холодильник для потрошеных младенцев.

Россия готовит новое дело: оказывается, на Донбассе украинцы ведут "геноцид русскоязычных".

Донецкий аэропорт: под обстрелами рухнула башня, боевики готовят новый штурм.

Под Волновахой боевики целились в блокпост силовиков, а попали в автобус: 10 погибших, 13 раненых.

В зоне АТО служат около сотни военных комиссаров - Генштаб.

На Донбассе произошло два боя, противник не устает провоцировать силовиков.

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Разборки на Луганщине близятся к концу: "казачков" зачислили "народную милицию".

В Донецке партизаны уничтожают российских десантников: Иваново и Псков получат "груз 200" - сети.

Реалии ЛНР: в Ровеньках берут на работу в милицию рецидивистов, жители возмущены.

Бои на Луганщине: в Крымском силовики подбили танк, БМП и БТРы, а в Станице уничтожили блокпост.

В Луганск прибыли 300 российских военных: хорошо оснащены и вооружены.

Артиллерийская дуэль под Донецком: силовики заставили замолчать пушки россиян.

В район Снежного российская армия перебрасывает крупное формирование.

Военный эксперт рассказал, где самая сложна ситуация на Донбассе.

Российский спецназ зачистил Краснодон от банды "Одесса".

"Ответка" под Докучаевском: артиллерия АТО накрыла боевиков-"мазил", ними командовал пьяный.

Под Счастьем украинские воины разгромили передовую группу российских наемников.

В донецком аэропорту украинские военные уничтожили несколько танков, а в Песках работает снайпер.

В понедельник, 12 января,

В Берлине закончилась встреча по Донбассу: уже запланирована новая.

Возле аэропорта Донецка произошел бой, уничтожены три десантника России - блогер.

Яценюк о минских соглашениях: на документе есть "отпечатки пальцев России".

Встреча в "нормандском формате" по Донбассу перенесена - евродепутат.

Германия не уверена, что сегодняшняя встреча по Донбассу будет результативной.

В захваченном Донецке специалисты из России подделывают евро - активист.

Политолог о будущей встрече по Донбассу: Путин попытается навязать свои условия.

Боевики никак не угомонятся: обстреливают силовиков, засылают снайперов.

Боевики передумали идти "на Киев": хотят оставить ЛНР в нынешних границах.

Партизаны в Снежном уничтожили "кочующий "Град", опубликовано фото.

Порошенко о конфликте на Донбассе: можем помочь России "сохранить лицо".

Порошенко рассказал, во сколько обходится Украине война на Донбассе.

Боевики обстреливают Донецк из "кочующей" реактивной батареи.

СБУ задержала девушку-снайпера боевиков: убила минимум 10 силовиков.

Посол США объяснил причину активизации боевиков на Донбассе.

Боевики из "Градов" обстреляли Счастье: погиб мужчина, в городе много раненых - СМИ.

Силы АТО и боевики ответили на "страшилки" Лаврова.

Волонтер: неумелые водители гробят боевую технику на миллионы гривен.

На Харьковщине украинские пограничники задержали боевика "Ленина".



На Донбассе количество боевиков превысило численность украинских военных – депутат.

"Стрелок" о Януковичах: надутые, спесивые твари, продали страну с потрохами.

"Страшилка" от Лаврова: украинская армия готова применить силу и решить конфликт на Донбассе.

Реалии ЛНР: в Алчевске назревает гуманитарная катастрофа, боевики "ничем помочь не могут".

В соцсетях рассказали о результатах работы партизан в Донецке.

На Донбассе обостряется ситуация, боевики наращивают силы, бьют из танков и "Градов": карта зоны АТО.

Ситуация на Луганщине: в Станице третьи сутки идут бои, повреждены десятки домов.

В центре Донецка джип с боевиками влетел в маршрутку: пассажиры получили переломы и сотрясения.

У боевиков снова замечена установка залпового огня "Буратино".

В Донецке от главаря ДНР требуют прекратить залпы из жилых кварталов.

В Краснодон зашла колонна российских "ликвидаторов": опубликовано видео.

В соцсетях рассказали о новых потерях россиян в Горловке и Донецке.

Стали известны правила пересечения границы с зоной АТО: под Донецком выросли километровые пробки.

Под Мариуполем боевики продолжают обстреливать украинских военных из "Градов" и минометов.

Танковый бой под Николаевкой: россияне потеряли два танка и пятерых "добровольцев".

В боях за донецкий аэропорт убиты 14 российских "добровольцев" - соцсети.

В Донецке украинские ракеты и спецназ уничтожили центр радиоперехвата ГРУ России - соцсети.

На Луганщине украинская артиллерия накрыла российских "добровольцев" - соцсети.

В зоне АТО силовики уверенно контролируют ситуацию: противник несет потери.

Российский генерал по прозвищу "Тамбов" создает армию и командует боевиками ЛНР - блогер.

В НАТО увидели признаки "легкой разрядки" напряженности на Донбассе.

Разборки в Донецке: чеченцы требовали у главарей ДНР выдать им убийцу "брата", опубликовано видео.

Число жертв конфликта на Донбассе превысило 4800 чел., а более миллиона потеряли свои дома.

В воскресенье, 11 января:

Луганский активист: россияне зачищают "диких" боевиков и подтягиваются к лини фронта.

В Донецке из-за обстрела 364 горняка остались под землей.

Партизаны рассказали о новых потерях боевиков под Донецком.

Боевики наращивают интенсивность и число обстрелов - штаб АТО.

Под Донецком произошли разборки спецназовцев-"добровольцев" с местными боевиками - соцсети.

Опубликована смета расходов России на "ополчение" Донбасса - соцсети.

Из аэропорта Донецка эвакуировали шестерых раненых "киборгов" - Порошенко.

"Полицаям" снова не повезло: под Счастьем снайперы расстреляли русский спецназ – соцсети.

Меркель рассказала Путину, как он может помочь Украине разрешить конфликт на Донбассе.

В зоне АТО накаляется ситуация: противник бьет по силовикам из тяжелого вооружения.

Под Мариуполем боевики похитили главу сельсовета и его жену - СМИ.

В суботу, 10 января:

Порошенко рассказал Меркель о поставках оружия из РФ на Донбасс: завтра встретятся в Париже.

Беспредел в ЛНР: "министр" образования боевиков отжала дом у экс-губернатора Луганщины.

Подробности штурма в Луганске: ранены два спецназовца ГРУ, боевики "Бэтмена" разбежались.

СБУ задержала диверсанта из банды "Леший": участвовал в боях против сил АТО.

Подробности "боя" в Докучаевске: боевики расстреляли танки россиян – соцсети.

Боевики обстреляли поселок на Луганщине: погибли две женщины и подросток.

В штабе АТО рассказали об обстрелах боевиков на Донбассе: за день 34 раза открывали огонь.

Стрелковцы грозят главарям ДНР новой войной: враг сидит в тылу.

За Станицу Луганскую вторые сутки идет бой: город без света, воды и тепла, разрушено более 10 домов.

Каждый второй украинец уверен: война за Донбасс необходима - опрос.

На мариупольской трассе силы АТО подбили два танка боевиков: движение транспорта перекрыто.

Стало известно, сколько "ополченцев" получают зарплату в России - блогер.

Партизаны рассказали о "посылках" АТО в Донецке: 2 танка уничтожены, 300 наемников убиты и ранены.

"Азов" объяснил правила дорожного движения для танков и БТРов: главный - у кого железа больше.

За сутки в зоне АТО погибли двое украинских военных - СНБО.

После российского "гумконвоя" боевики действуют агресивно, используя "Град": карта зоны АТО.

В бою под Счастьем россияне понесли потери: в Новосибирск едет "груз 200" - соцсети.

"Зачистка" в Краснодоне: спецназ ФСБ штурмовал боевиков "Одессы".

80% случаев нарушения режима прекращения огня происходит вокруг донецкого аэропорта - ОБСЕ.

Жена "Бэтмена" о гибели мужа: опубликовано видео-интервью.

Провокации в донецком аэропорту: украинских военных и боевиков обстреливают из минометов - соцсети.

Российский 11-й "гуманитарный конвой" потерял в Украине половину грузовиков.

Боевики продолжают нарушать "тишину" на Донбассе: 14 раз обстреляли позиции сил АТО.

В пятницу, 9 января:

Под Мариуполем украинский караульный застрелил военнослужащего.

Силы АТО под Луганском накрыли огнем артиллеристов РФ: 2 погибли, 6 ранены - соцсети.

Новороссийск получит "груз 200": под Тельманово уничтожили грузовик с 19 штурмовиками РФ - соцсети.

Голодный бунт в ЛНР: учителя отказались выйти на работу и готовят поход на Луганск.

В Мариуполе милиционеры изъяли арсенал оружия и боеприпасов: готовились диверсии.

Боевики весь день обстреливали "киборгов" в донецком аэропорту: прицельно били по новому терминалу.

Боевики 24 раза обстреляли позиции военных в зоне АТО: били из тяжелого вооружения.

СБУ задержала боевика ДНР: был личным охранником главарей банд.

Военный эксперт: минские договоренности - фейк, боевики создают "армию Новороссии".

В Запорожье СБУ задержала "Короля": боевик из банды "Восток" готовил теракты в городе.

"Прогиб" атамана: Козицын назвал Путина любящим удавом, опубликовано видео.

Главы МИД Украины, Германии, Франции и РФ договорились встретится в Берлине 12 января - Климкин.

Украинка троллит российские СМИ: жалею, что взяла рабов - вся улица в трупах снегирей.

Подробности боя в Станице: боевики напали из засады, 2 гвардейца погибли, 7 ранены.

СНБО об украинских партизанах: это патриоты, в тылу врага отстаивают нашу землю.

В Станице Луганской идет ожесточенный бой, есть раненые украинские военные - СМИ.

Плотницкий вызвал "ликвидаторов" из России для устранения Мозгового и Дрёмова - СМИ.

Боевики провоцируют силовиков, неспокойно на трех направлениях: карта зоны АТО.

За сутки в зоне АТО погибли четверо украинских военных - СНБО.

Новые подробности резни в Луганске: выживший россиянин говорит о конфликте с боевиками.

Взрыв под Мариуполем: партизаны уничтожили 40 чеченских наемников - СМИ.

Боевики ДНР грозятся наказать тех, кто торгует "гуманитаркой": заговорили о тюрьме.

"Ответка" под Мариуполем: силы АТО уничтожают российских артиллеристов - соцсети.

Боевики интенсивно обстреляли Крымское, Станицу Луганскую и Счастье.

Ситуация в Донецке: артобстрелы, разрушения и жертвы.

Бойцы "Азова" под носом у боевиков вывесили флаг Украины: опубликовано видео.

Боевики ЛНР устроили охоту на партизан: боятся провокационных листовок.

Генсек ООН о конфликте в Украине: реанимировал признаки "холодной войны".

В Донецке подконтрольные террористам шахты накупили оборудования за счет госбюджета.

Боевики из отряда "Беса" расстреляли своего "соратника" прямо в поле - соцсети.

Отряды боевиков формируются в районе Старобешево, а в Донецке создают склады снабжения.

На Донбассе российские инструкторы проводят для боевиков ускоренные мастер-классы.

В район Счастья и Станицы Луганской боевики пригнали 12 танков и подтягивают артиллерию.

Боевики пытаются скрыть накопление техники возле Стаханова.

Боевики снова активизировались: за ночь 34 раза обстреляли украинских военных.

"Стрелок" призвал Россию признать, что она воюет в Украине и не "прятать голову в песок".

В четверг, 8 января,

За день боевики 16 раз обстреляли позиции силовиков в зоне АТО: били тяжелым вооружением.

Реалии ЛНР: в Стаханове боевики выгнали на улицу медиков и журналистов, устроили офис "милиции".

Подробности резни под Луганском: артиллеристов РФ ликвидировали чеченцы из батальона "Кавказ".

В Минобороны сообщили о мобилизации в 2015 году: будет два этапа.

В Минобороны рассказали о расходах и пообещали проверять сотрудников на детекторе лжи.

Опубликовано видео ночной поездки в аэропорт Донецка.

В Харькове разработали уникальную БМП-истребитель танков: опубликованы фото.

Россия и Германия договорились о "нормандском формате" встреч по Украине.

Москаль: у боевиков нет ничего святого - обстреляли мирных жителей на Рождество.

Маккейн - России, о единственном сценарии для Украины: верните Крым и покиньте Донбасс

На Луганщине Нацгвардия отразила нападение боевиков на блокпост, карта зоны АТО.

Два силовика ранены за сутки в зоне АТО, потерь нет - СНБО.

Как донецкие "поребрики" проверяли "киборгов", опубликованы фото.

"Атаман" Козицын грозит походом на Луганск и назвал ЛНР "несуществующим государством".

На Донбассе убит "доброволец" из Таджикистана.

В Украину вторгся 11-й "гуманитарный конвой" из России.

Резня под Луганском: партизаны уничтожили 18 российских ракетчиков - соцсети.

Под Донецком боевики и россияне обстреливают наших военных из реактивной артиллерии.

Россяне стягивают под Дебальцево бронетехнику и переодеваются в "ополченцев".

"Казакам" и бандитам Мозгового доставили новое оружие из России.

Российские войска активизировались - ведут перегруппировку по ряду направлений.

Боевики дезертируют из "армии" ЛНР ради "честной" банды "Бэтмена".

Боевики из "Градов" поливали позиции силовиков: под утро стрельба на Донбассе стихла.

Ротация в донецком аэропорту: "киборги" даже без оружия ставят российских наемников на место.

В среду, 7 января:

Боевики дважды атаковали новый терминал аэропорта Донецка.

Боевики устроили перестрелку с силами АТО и понесли потери.

На Донбассе произошел бой между военными и диверсантами: убиты два противника.

Раненому в зоне АТО разведчику дали год условно: привез с Донбасса гранату.

На Харьковщине уволили полтысячи милиционеров: отказались ехать в зону АТО.

"Прокол" под Мариуполем: разгромлена разведгруппа из РФ, Владикавказ получит "груз 200" - соцсети.

На Луганщине "грызутся" боевики и "казаки": не могут поделить территории.

Боевики продолжают провоцировать силовиков и несут потери: карта зоны АТО.

На Донбассе задержан гражданин Австралии с "аусвайсом" от боевиков ДНР.

Под Рождество на Донбассе погибли трое украинских бойцов.

Бойцы "Азова" о буднях передовой: обстрелы из минометов и САУ, уничтоженные боевики.

Боевики из Таджикистана и Чечни - о "дружби славянски народов": опубликовано видео.

США снова призвали Россию освободить украинских заложников.

С Украиной нужно мириться, пока есть Порошенко, другие президенты Путину руки не подадут - эксперт

Боевикам ДНР не выдают "зарплату": они продают топливо с военной техники.

Лучшему снайперу АТО нужен ночной прицел: будет "держать Горловку в нежных объятиях".

Переселенцы с Донбасса могут стать апостолами единой Украины - Гузар.

В Рождественскую ночь боевики увеличили количество обстрелов украинских позиций.

Во вторник, 6 января:

Боевики никак не угомонятся: атакуют силовиков, засылают снайперов.

В Песках боевики ранили комбата "Карпатской Сечи" - СМИ.

Правозащитница рассказала, сколько россиян погибли на Донбассе.

На Донбасс вторглись семь тысяч военных России, становятся боевиками - правозащитница.

Российский политолог назвал три ключевых поражения Путина в Украине.

Наемники из России продают в рабство украинских военных - правозащитница.

Похищенные боевиками волонтеры уже на свободе - активист.

Боевик о теракте на блокпосту силовиков в Мариуполе: организовала ФСБ России.

Переговоры боевиков о "новогодних" обстрелах мирных домов: опубликована запись.

Украина прекратила автобусные рейсы в оккупированные районы Донбасса.

Трагедия с бойцами Нацгвардии под Артемовском: новые данные, фото и видео с места аварии.

На Донбассе силовики готовят пункты пропуска на оккупированные территории: карта зоны АТО.

За сутки на Донбассе ранен один украинский военный - СНБО.

В противостоянии на Донбассе погибли более 4700 человек - ООН.

У Порошенко ответили на истерику о выдаче Кремлю "киборга"-россиянина.

Стали известны имена гвардейцев, погибших в ДТП на Донбассе.

Под Донецком боевики захватили в плен 7 военных, которые ехали на ротацию.

Танковый бой в Донецке: украинские "Оплоты" подбили 3 российских танка - соцсети.

Подробности гибели российских "полицаев" в Луганске: казаки ударили из гаубиц.

Боевики снова готовятся к войне: ведут разведку под Донецком и Мариуполем.

На Луганщине боевики получили новое подкрепление.

Боевики стягивают к Бахмутке минометы, пушки и кочующий "Град".

Под Донецк боевики стягивают артиллерию и танки - эксперт.

Россияне провоцируют силы АТО: перебросили танки под аэропорт, потревожили "киборгов" в Песках.

Россияне из минометов и пулеметов били по Дебальцевскому плацдарму: "защищали" Горловку.

Ночью под Артемовском произошла жуткая авария: погибли 12 бойцов Нацгвардии.

В понедельник, 5 января:

Ликвидация "Бэтмена": боевиков вывезли под Красный Луч и расстреляли - соцсети.

Донецкие будни: в магазинах - свежие конфеты Roshen и очереди за рыбой и мясом.

Боевики банды "Бэтмен" сдали россиянам своих командиров - соцсети.

За день боевики 10 раз обстреливали украинские позиции - штаб АТО.

СБУ рассчитывает освободить несколько десятков пленных в ближайшие дни.

Будни россиян на Донбассе: пьяные "добровольцы" на минном поле, опубликовано видео.

Эксперт рассказал, зачем Украине переговоры с Россией в Берлине и Астане.

Порошенко передал армии 150 единиц техники и четыре боевых самолета: опубликованы фото.

Луганский журналист освобожден из плена боевиков: провел в застенках пять месяцев.

Эксперт о нормандском формате: иногда Путин слушает мнение Меркель и Олланда.

В Берлине началась встреча по Донбассу в "нормандском формате".

На Донбассе боевики маскируются под военных Украины, готовят провокации.

Подробности боя в Донецке: ранены и уничтожены десятки российских морпехов и десантников – соцсети.

Боевики активнее провоцируют силовиков, пытались нападать: карта зоны АТО.

За сутки в зоне АТО ранен один украинский военный - СНБО.

Боевики никак не угомонятся: девять раз обстреляли Луганщину, ранена женщина.

Россияне не унимаются: перебрасывают пехоту и пушки и броневики южнее Донецка.

Олланд рассказал, чего Путин хочет от Украины.

На Донбассе боевики пытались штурмовать позиции сил АТО: им дали отпор.

Россия помогла боевикам: отправила на Донбасс чеченцев-полицейских.

Боевики готовятся отбивать атаки с воздуха, им помогают россияне.

Возле трассы Бахмутка замечены десантники России, маскируются под боевиков.

АТО на Донбассе: вечером не обошлось без провокаций, ночью была "тишина".

В воскресенье, 4 января:

На Донбассе погибли еще трое "добровольцев": спецназовцы из Владивостока и Московской области.

Соцсети: под Луганском "партизаны"-артиллеристы уничтожили 6 спецназовцев из России.

Под Донецком новые потери "добровольцев": в Россию отправят 7 гробов - соцсети.

Штаб АТО: ситуация под Донецком значительно осложнилась.

В Донецке снова идут бои, аэропорт обстреливают из тяжелых орудий - СМИ.

В ОБСЕ подтвердили: ситуация на Донбассе ухудшилась, обстрелы участились.

Боевики ДНР готовят новый обмен пленными на середину января.

Волонтер рассказал, как Турчинов ездил по "реальной передовой" и попал под обстрел.

Столкновения боевиков с "казаками" на Луганщине: 23 террориста погибли.

Раненые боевики ДНР и ЛНР лечатся в России - СНБО.

В Донецке боевики торгуют "гуманитаркой" из России - СНБО.

На Луганщине произошли стычки между боевиками и "казаками", есть погибшие.

Боевики провоцируют силовиков на трех направлениях: карта зоны АТО.

За сутки в зоне АТО ранены трое украинских военных - СНБО.

Боевики "закручивают гайки" в Донецке и Луганске: возобновили комендантский час.

На Луганщине произошел бой между ЛНРовцами и силами АТО: продолжаются перестрелки.

Боевики ДНР придумали новый способ вымогательства: торгуют пропусками.

Военный эксперт о ликвидации боевика "Бэтмена": в ЛНР накаляется ситуация.

Боевики укрепляют позиции в районе аэропорта Донецка, активно шпионят.

В Донецке "грызутся" ДНРовцы, "казаки" и члены банды "Восток": устраивают перестрелки.

"Щедрость" России: приготовила для Донбасса новые грузовики с "помощью".

Боевики никак не угомонятся: провоцировали "киборгов" из аэропорта Донецка.

В субботу, 3 января:

Садист Мильчаков после убийства "Бэтмена" больше не хочет подчинятся "шлюхиным детям".

Россия действует кнутом и пряником: проект "Новороссия" успешно развивается - нардеп.

Ликвидация "Бэтмена": главари ЛНР сливают власть "Укропии", опубликовано заявление боевиков.

В российских госпиталях и СИЗО содержатся больше 1000 украинских пленных - правозащитница.

Боевики обстреляли новый терминал донецкого аэропорта и Никишино.

Приближается очередь "команданте" Плотницкого: "казачки" Дремова могут ударить по Луганску - блогер.

Турчинов в зоне АТО: передвижение через линию столкновения будет существенно ограничено.

Бойцы "Азова" отразили атаку боевиков под Тельманово: потерь нет.

Украина продолжает финансировать террористов из ЛНР: платит пенсии - Москаль.

Ликвидация "Бэтмена": "Стрелок" призывает наемников из РФ покинуть Донбасс.

Переговоры по Донбассу продолжатся в "нормандском формате".

Боевики "активничают" на двух направлениях, на Донбасс прибывает пополнение из РФ, карта зоны АТО.

Новые подробности обмена пленными: боевики отпустили 3 раненых украинцев и вернули тела погибших.

Под Мариуполем украинская артиллерия "ответила" россиянам: один убит, второй ранен - соцсети.

На Луганщине задержан замглаваря банды "Леший": вел разведку позиций сил АТО.

В России сообщили, когда собираются прислать на Донбасс очередной "гумконвой".

Реалии ЛНР: боевики "переименовали" Алчевск в Коммунарск.

За ночь боевики 8 раз обстреляли позиции силовиков на Донбассе: били минометами и артиллерией.

Боевики из банды "Бэтмена" рассказали о "пыточной" в подвале луганского университета.

В пятницу, 2 января:

Убийство боевика "Бэтмена" - это спектакль спецслужб России - соцсети.

Ситуация в зоне АТО: по украинским военным лупит артиллерия, "Град" и стреляют снайперы.

Бандиты ДНР запретили женщинам курить: увеличивается риск родить гея.

Украинские военные обменяли одного диверсанта на 4 пленных силовиков.

Москаль грозит отловить "казачков" по одному и заставить их отстроить все разрушенное.

"Гиркинюгенд": главари ДНР затягивают в свои ряды подростков.

В ЛНР обещают больше не брать в плен украинских военных: хотят обменять тех, кто есть.

На Донбассе неспокойно на четырех направлениях: боевики "мобилизуют" несовершеннолетних, карта АТО.

Соцсети: в ЛНР зачищают остатки банды "Бэтмена", на очереди – Мозговой, Дремов и "Князь".

За сутки в зоне АТО погиб один украинский военный - СНБО.

"Самоволка" русских солдат в Донецке: взрыв бензовоза, два погибли, четыре ранены - соцсети.

Украинские артиллеристы ответили огнем на обстрелы боевиков под Мариуполем.

"Новороссии" - нет: экс-главарь ДНР признал, что проект на Донбассе провален.

Под Луганском боевики применяют тактику "блуждающего танка": экипажи - из военнослужащих РФ.

Главари ДНР продолжают "охоту на ведьм": ищут украинских шпионов.

В бандформированиях на Донбассе массовое дезертирство: передний край боевиков – "развалился".

На Донбасс россияне гонят свежее "пушечное мясо": замечены до полутысячи новых бойцов РФ

Силовики уничтожили под Песками четверых морпехов из РФ, замаскированных под "ополченцев".

Под Мариуполем украинские партизаны ликвидировали снайпера боевиков - соцсети.

Боевики обстреляли "киборгов" из минометов: за ночь 16 раз открывали огонь по силовикам.

Подробности ареста "Бэтмена": боевика ликвидировали спецслужбы РФ, на очереди – банда "Лешего".

В четверг, 1 января, 2015 года

Дед Мороз с автоматом и "Шуба" в коробке из-под патронов: бойцы на Луганщине встретили Новый год.

Под Волновахой силовики сбили беспилотник: боевики били из "Градов" и минометов.

У Порошенко рассказали, как Украине вернуть Крым и Донбасс.

Боевики ударили артобстрелом по Дебальцево: попали в жилые дома.

Разборки в ЛНР: банда Плотницкого арестовала главаря "Бэтмена", погибло 6 боевиков - соцсети.

Боевики чуть не сделали подарок "киборгам": банда "Восток" хотела ударить по танкам Гиви - соцсети.

Інтеграція в Росію: марення ЛНР чи план Путіна.

"Нижний брейк" с автоматом: боевики устроили новогодние танцы с оружием наперевес.

Большинство жителей Донбасса не признают законности ДНР - опрос.

"Казаки" пожаловались Путину на главаря ЛНР, а боевики дерутся за право грабить жителей.

Боевики увеличили количество обстрелов позиций сил АТО, ранены трое военных: карта зоны АТО.

Медведев "выбил" для боевиков "Грады", пушки и бойцов спецназа - СМИ.

В Макеевке взорвали склад чеченских наемников, есть раненые - соцсети.

Под Донецком силовики уничтожили российского военного и ранили двух - соцсети.

Боевики ЛНР обстреляли Чернухино, погиб мирный житель, двое - ранены.

"Киборги" поздравили украинцев с Новым годом.

Ночь в Донецке прошла под звуки фейерверков.

Партизаны поздравили кремлевских карателей с Новым годом: уничтожили БМП и 2 пулеметных расчета.

Боевики не угомонятся: в новогоднюю ночь 8 раз обстреляли позиции силовиков.

В среду, 31 декабря,

В Минобороны опровергли шокирующее заявление волонтера о самоубийстве и кастрации пленных.

Под Донецком подбили российский танк: уничтожены двое солдат РФ, еще четверо ранены - соцсети.

Сегодня в донецком аэропорту "киборгов" обстреливали снайперы: боевики били из гранатометов.

Наемники из РФ хотят дома встречать Новый год: ОБСЕ увидела рекордное количество людей в камуфляже.

Реалии ЛНР: боевики запретили встречать Новый год – "весельчаки пойдут под расстрел".

В штабе АТО рассказали об информационных "вбросах": играют на руку врагу.

Украинские военнослужащие с передовой передают поздравления с Новым годом.

В следующем году США не снизят уровень требований к РФ: минские соглашения должны выполняться.

Боевики продолжают провокации: обстреляли шахту и 11 раз позиции украинских военных.

Среди боевиков падает моральный дух, местные жители не хотят вступать в их ряды.

Россияне перебрасывают силы под Дебальцево и Северодонецк: карта зоны АТО.

В Алчевске боевики создали группу экстренного реагирования: выезжают на вызовы пьяными.

Порошенко передал армии арсенал техники: танки, вертолеты и гаубицы, опубликованы фото.

Ночной бой в Песках: силы АТО уничтожили 9 и ранили 16 спецназовцев ГРУ – соцсети.

Украинские саперы заминировали часть побережья Азовского моря.

Подробности боя в Песках: силы АТО уничтожили диверсантов под донецким аэропортом.

Россияне срочно окапываются под Дебальцево, маскируют бронетехнику.

В оккупированных городах Донбасса исчезают местные жители.

Боевики стягивают к буферной зоне бронемашины, танки и артиллерию.

Сегодня в Луганске состоится встреча украинских военных, ОБСЕ и боевиков.

В Горловке главари ДНР проводят "антипартизанские мероприятия": идут облавы.

Боевики отступили от донецкого аэропорта вглубь своих позиций.

Командирами в "армию Новороссии" назначают только россиян: недовольных боевиков наказывают.

В штабе АТО опровергают информацию о боях в Песках.

Во вторник, 30 декабря:

Замкомандира батальона ОУН: противник наступает на Пески, идет ожесточенный бой.

Семенченко о ситуации на Донбассе: это уже не АТО, а мировой конфликт.

"Киборг" из аэропорта Донецка: Россия сейчас в критическом состоянии.

Боевики никак не угомонятся: атаковали "киборгов" из аэропорта Донецка.

Очевидец про "голод" в Донецке: в ресторанах нет свободных мест, а в ювелирных - очереди.

Реалии ДНР: боевики хотят обучать детей стрельбе - введут начальную военную подготовку.

Премьер: цены восстановления Донбассе не знает никто.

Москаль подозревает главу луганского телеконцерна в работе на террористов.

Соцсети: украинская разведка уничтожила российских артиллеристов и взорвала снаряды.

Армию поздравили с Новым годом: батальоны получили новые танки и броневики, опубликованы фото.

В апреле СБУ планировала похищение "Стрелка": помешали предатели.

Российский историк: падение режима Путина возможно уже в 2015 году.

Западный журналист раскрыл шпионскую драму в рядах СБУ: ружье - лучший детектор лжи.

Порошенко из президентского авиапарка передаст армии два вертолета.

Боевики ДНР расстреляли волонтеров, один погиб, другой тяжело ранен.

В СНБО признали - ситуация в зоне АТО ухудшилась: опубликована карта.

Пока Путин у власти, мир в Украине не наступит - российский финансист.

За сутки в зоне АТО погибли трое украинских военных, еще один получил ранение.

Комбат ОУН отказался вести бойцов в донецкий аэропорт через блокпост боевиков: всё "шмонают".

Епископу Закарпатскому запретили служить в церкви: в зоне АТО взял в руки оружие.

"Азов" задержал пособников боевиков: избили "киборга" из донецкого аэропорта.

Боевики в Песках под Донецком пошли в атаку: погибли шесть украинских военных – "Азов".

В Генштабе заявили о скором подписании протокола о полном прекращении огня на Донбассе.

"Военкомы" продолжают гнать в "армию" боевиков: в дефиците военные специальности.

Южнее Донецка боевики стягивают минометы на передовую.

"Мэр" Снежного пригрозил расстреливать всех, кто ворует российскую "гуманитарку".

Боевики и россияне боятся спецназа "хунты": нападает ради развлечения.

Россияне и "военная полиция ДНР" занимаются мародерством: берут водку, ценности, электронику.

Бунт казаков в Стаханове - обратились к Путину и его "шавкам": на хрена вы нам нужны.

В понедельник, 29 декабря:

Местные жители пожаловались на боевиков-оккупантов: мародерствуют и пьянствуют.

Минские договоренности создают дискомфорт Кремлю, связывают ему руки - СМИ.

Эксперт об агрессии России: план Путина осуществился только на 20%.

Силовики назвали самую "горячую точку" на Донбассе.

Эксперт назвал главное условие прекращения войны на Донбассе.

Порошенко пообещал: Украина не даст жителям Донбасса замерзнуть.

Боевики ЛНР "расщедрились" на подарки детям: в кульке несколько пряников и конфет.

Под Волновахой СБУ задержала опасного боевика "Термика": выискивал "неблагонадежных".

Реалии ЛНР: за 50% цены автоматчики помогут вернуть "отжатые" квартиры и авто.

Ющенко объяснил, почему Путин оккупировал Крым и Донбасс.

Силам АТО в Песках хватает пушек и танков, не допустят прорыва боевиков в аэропорт.

В донецком аэропорту "киборги" уничтожили еще 14 боевиков и взяли одного в плен.

Правозащитник о заложниках боевиков: количество "зашкаливает" за 800.

Украина должна определиться: АТО или военное положение - Кравчук.

Порошенко назвал главное условие возвращения мира на Донбасс.

Реалии ДНР: боевики обложили "данью" грузовики с продуктами для Донецка.

Боевики "Оплота" убили двух местных жителей Доброполья и ранили пограничника.

На блокпостах боевиков в Донецке стоят неадекватные наркоманы "Востока" - СНБО.

Новые фото из зоны АТО: боевики применили в Песках тактику выжженной земли.

Боевики накапливают силы и готовят "котел" под Счастьем - соцсети.

В Старобельске произошел теракт: ранены местный житель и военный.

В батальоне ОУН рассказали о ночном бое в Песках.

Семенченко: будем давить на желудки и кошельки боевиков, пока не вернут пленных.

Очередной обмен пленными может состояться уже сегодня.

Российский журналист: логическая цепь от Майдана до Донбасса и начало конца "путинизма".

Боевики жалуются на украинскую армию и просят помощи у волонтеров: у нас огромные потери.

Под Мариуполем боевики атаковали позиции силовиков, погиб боец Нацгвардии.

Главарь банды "Призрак" снова бунтует против "властей": отказался входить в армию ЛНР.

Под Донецком российские морпехи подорвались на фугасе: в Мурманск едет "груз 200" – соцсети.

За ночь боевики восемь раз обстреливали позиции сил АТО: снова применили артиллерию.

В воскресенье, 28 декабря:

Штаб АТО: на Донбассе установилось относительное затишье.

В Мариуполе снова перекроют въезд в город из-за угрозы диверсий.

Донецкий партизан рассказал, как "подвозил" боевика на блокпост.

Российских солдат в Украину отправляли "устным приказом" - мать погибшего.

Госдума России пригрозила открытыми поставками оружия боевикам Донбасса.

Реалии ЛНР: в больнице "милиции" уволилась половина персонала - устали работать за пайки.

Боевики не хотят мира на Донбассе, обучают новых наемников: карта зоны АТО.

За сутки в зоне АТО ранены трое украинских военных - СНБО.

Банда "Лешего" почувствовала власть в Луганске, назначила слесаря директором завода.

Боевики провоцировали "киборгов" из аэропорта Донецка: атаковали новый терминал.

В субботу, 27 декабря:

На Луганщине "нашлась" группа российского спецназа - 3 погибли, 3 ранены, 4 пропали без вести.

СБУ задержала трех боевиков: входили в бандформирования на Донбассе.

Боевики атаковали блокпост на Луганщине, украинские военные отразили атаку.

Из плена боевиков на Донбассе освобождены еще четыре украинских заложника.

Украинская гуманитарка "прорвалась" на оккупированный Донбасс: разгрузили на Луганщине.

В Центре освобождения пленных сказали, сколько украинцев остается в заложниках у боевиков - список.

Боевики на Донбассе укрепляют позиции и обстреливают силовиков на двух направлениях, карта зоны АТО.

Подавляющее большинство украинцев видят Донбасс в единой стране – опрос.

За сутки в зоне АТО ранены три украинских военных – СНБО

Выезд из Мариуполя перекрыт пограничниками: опасаются провокаций.

Боевики создали "новостные агентства" для антиукраинской пропаганды.

На Донбассе из плена боевиков освобождены еще четыре заложника.

Генерал СБУ рассказал, почему "Стрелок" атаковал именно Славянск.

На Луганщине "испарилась" группа российского спецназа - соцсети.

Двое ГАИшников с Донбасса могут получить по 10 лет за помощь боевикам.

Российские танки готовы выдвинуться на помощь боевикам к Дебальцево - активист.

Порошенко встретил освобожденных из плена украинцев: опубликованы фото и видео.

Стали известны имена освобожденных в ходе обмена украинцев.

За ночь боевики 10 раз обстреляли позиции сил АТО.

Турчинов: ни один солдат не поедет в зону АТО "необученный и босый".

В пятницу, 26 декабря:

Как боевики и силовики обменивались пленными: опубликовано видео.

Турчинов назвал условие введения в Украине военного положения.

Боевики потревожили фланг Мариуполя: атаковали блокпост сил АТО, но были отбиты.

У Порошенко рассказали, сколько украинцев освободили из плена боевиков.

Олександр Скіпальський: 23 роки ми показували миролюбність, а Путін послав "зелених чоловічків".

В СБУ подтвердили обмен пленными под Донецком: опубликованы фото.

"Киборги" Коломбо и Аладдин: не дай Бог допустить в наших домах происходящего на Донбассе!.

Стали известны подробности обмена пленными под Донецком.

Певец Скрипка и писатель Подервянский поддержали бойцов АТО: дали концерт на Луганщине.

Силовики и боевики обменялись пленными: 150 украинцев - на свободе.

Цех луганского завода забит пушками, "Градами" и боеприпасами, опубликованы фото.

Украинские военные уничтожили группу диверсантов, загнав их на минное поле.

ЛНР может остаться без хлеба: посевные площади заминированы, остальные контролируются Украиной.

На украинские танки начали устанавливать современные средства защиты - СНБО.

Дончане слишком поздно поняли, что они лишь разменная монета для Путина - нардеп.

Лимонов об ЛНР: непонятно, как выглядят эти территории из Кремля, но вблизи все мрачно.

Боевики беспорядочно обстреливают силовиков, неспокойно на двух направлениях - карта зоны АТО.

Генштаб рассказал, когда отпустит на "дембель" первых мобилизованных.

"Киборги" Коломбо и Аладдин: не дай Бог допустить в наших домах происходящее на Донбассе!

Обмен пленными "всех на всех" может начаться уже сегодня.

Реалии ЛНР: каждому "министру" свой карцер и службу безопасности.

Боевики разместили снайперов на колокольнях монастыря вблизи донецкого аэропорта.

"Доброволец" из Беларуси рассказал о войне на Донбассе: это огромный рынок оружия.

Российский наемник рассказал о мародерстве в ЛНР и заработках на "отжатых" машинах.

Сегодня переговоров по Донбассу в Минске не будет - МИД Беларуси.

Под Енакиево партизаны уничтожают русских артиллеристов: в Забайкалье едет "груз 200" - соцсети.

Голодный бунт медиков в ЛНР: вместо зарплат главарь боевиков Мозговой предложил "танцевать балет".

Реалии войны на Донбассе: опубликованы новые фото российского журналиста.

"Казаки" и боевики продолжают драться за власть на Луганщине: россияне в разборки не лезут.

Главарь ДНР заявил о "национализации" украинских предприятий на Донбассе

Реалии ЛНР: боевики недовольны главарями, не делятся алкоголем, сигаретами и "гуманитаркой".

Под Луганском уничтожены российские "полицаи": Владивосток получит новый "груз 200" - соцсети.

Боевики несколько ночей обстреливают силовиков под Горловкой: в "помощь" получили 5 танков.

Реалии ДНР: боевики пускают слухи о выборочной амнистии.

Боевики не нашли "партизан" в Горловке, начали повальные обыски в Енакиево.

Разборки на Донбассе: "кадыровцы" выясняют отношения с местными боевиками, есть раненые.

Боевики ведут перегруппировку своих сил и прекратили массированные обстрелы украинских военных.

На Донбасс прибывают новые наемники, а "казаки" едут в Россию с отжатыми вещами.

Cекретные переговоры в Минске по Донбассу контролируются лично Путиным - СМИ.

В четверг, 25 декабря:

В СНБО рассказали о новой тактике боевиков на Донбассе: меняется в корне.

На Донбассе уничтожен российский танк и группа военнослужащих РФ - соцсети.

Беспредел в ЛНР: стахановские боевики отжали квартиру журналиста.

Боевики обстреляли метеовышку донецкого аэропорта: провоцировали силовиков на ответный огонь.

Красный крест РФ: российские "гумконвои" – вторжение в Украину.

Завтра может пройти повторное заседание контактной группы по Донбассу - СМИ.

Под Дебальцево уничтожен российский военный, еще двое ранены - соцсети.

На Донбасс привезли 120 тонн украинской гуманитарки: поступит в детдома, хосписы, престарелым.

В центре Луганска прошли военные колонны: грузовики, БТР, группы боевиков.

Генерал СБУ о жителях Донбасса: жертвы путинской пропаганды, купились на нацистский лозунг.

СБУ задержала на Донбассе двух боевиков банды "Восток" и агитатора ДНР.

Реалии ДНР: дончан согнали на "открытие елки" и заставили три часа ждать под дождем.

Солдатские матери России: десантники воюют в Украине, а государство бросает их в беде.

В Донецке начались веерные отключение электроэнергии.

На Луганщине под грузовиком сработал фугас: погиб боец Нацгвардии, еще один ранен.

Реалии ДНР: боевики не выпускают мирных жителей с оккупированных территорий.

Бред главаря ДНР: собственными глазами видел, как "Боинг" сбили самолеты.

Мечтать не вредно: Захарченко говорит о независимости ДНР и пугает вторжением украинских войск.

Главарь ДНР: в Минске договорились об обмене пленными "всех на всех".

Боевики умерили свой пыл, но активно проводят разведку: карта зоны АТО.

За сутки в зоне АТО ранен один украинский военный - СНБО.

На Урале вербуют наемников: спецназ и элита - в Донецк, казаки и новички - в Луганск.

Боевики ДНР решили обзавестись собственным "Центром занятости".

Боевики провоцировали "киборгов": дважды обстреляли аэропорт Донецка.

Боевики ДНР и ЛНР пытались изменить минские договоренности - СМИ.

Экс-спецназовец отправляет на Донбасс "добровольцев" с Урала: ветераны, казаки и наркоманы.

Реалии ДНР: в Горловке боевики боятся диверсантов, запрещают тонировать окна авто.

Военный эксперт рассказал об "учениях" боевиков: руководили офицеры России.

Россияне установили свой наблюдательный пункт у донецкого аэропорта.

Провальный рейд российских диверсантов под Дебальцево: два убиты, трое – ранены.

На Луганщине оживились боевики: стянули под Трехизбенку 150 "штыков", танки и пушки.

Боевики ударили "Градами" по захваченной ими же Горловке.

В Крыму экс-генерал Внутренних войск Украины "натаскивает" наемников для Донбасса.

Россиянам все неймется: перебрасывают к донецкому аэропорту десантников.

Россия помогла банде главаря ЛНР: отправила наемников и технику.

На позициях сил АТО под Донецком появились разведчики России, прикидываются "наблюдателями".

В среду, 24 декабря:

Главарь ДНР о минских переговорах: была тяжелая встреча, следующая - под вопросом, опубликованы фото и видео.

В Минске завершилась встреча контактной группы по Донбассу.

Боевики из "Града" и минометов обстреляли село Шумы.

Горе-механики боевиков ДНР выводят из строя танки: российские офицеры в бешенстве - СМИ.

Вокзал в Ростове: плачущий наемник, ряженый казак и таксист - украинский журналист.

В СНБО рассказали, что на самом деле Россия ввозит в своих конвоях на Донбасс.

Боевикам ЛНР не хватает "пушечного мяса": ищут наемников через газету.

План Путина по наращиванию военной мощи обречен на провал- западные СМИ.

На Днепропетровщине СБУ задержала диверсантов: подчинялись коммунистам-боевикам.

Родственники пленных бойцов "Донбасса" требуют освободить заложников: заявление.

В Минске начались переговоры контактной группы по Донбассу.

Украина готова передать 225 пленных боевиков.

На 31-м блокпосту подорвались шесть украинских военных.

Отказ Украины от внеблоковости: сорвется ли Россия с цепи из-за НАТО, мнения экспертов.

Партизаны не нужны: в Горловке выстрелом в упор уничтожен специалист спецназа ФСБ.

На Донбассе боевики провоцируют силовиков, минируют поля: карта зоны АТО.

За сутки в зоне АТО ранены двое украинских военных - СНБО.

В Макеевке "грызутся" чеченцы и местные боевики: не могут поделить сферы влияния.

Российский военный рассказал, как захватывал Крым и воевал под Луганском, опубликовано видео.

Отказ Украины от внеблоковости: сорвется ли Россия с цепи из-за НАТО, мнения экспертов.

В Мариуполь прибыли спецназовцы, будут бороться с диверсантами.

Западные СМИ: Украина достаточно сильна, чтобы позволить Путину сохранить лицо.

Под Мариуполем разгромлена еще одна группа российских диверсантов, командир убит – соцсети.

России грозит дефицит валюты, Путин не изменит "безумную" политику - Немцов.

Чорновил назвал "кошмар" России: боится вступления Украины в НАТО.

Янукович открестился от финансирования боевиков на Донбассе: это циничная ложь.

Ночное нападение в Мариуполе: неизвестные обстреляли милиционеров.

Ночью на Донбассе боевики "Градом" накрыли позиции силовиков: всего обстреляли военных 25 раз.

Соратник Яроша троллил российское ТВ: требовал коридор до Москвы для танков "Правого сектора".

Россияне завезли на Луганщину высокоточные снаряды: создают базу боеприпасов.

В Донецк прибыло новое "пушечное мясо" – сотня российских солдат подписали контракты.

Разборки на Луганщине: "казаки" и боевики ЛНР делят деньги и гуманитарку из РФ.

Под донецким аэропортом уничтожена рота псковских десантников: из 87-ми уцелели только 19 - соцсети.

В Горловке боевики и ФСБ охотятся на украинских партизан: погиб мирный житель.

Под Мариуполем боевики дважды обстреляли позиции силовиков: зафиксирован полет трех беспилотников.

Во вторник, 23 декабря:

Западные СМИ об агрессии России: Киев может устроить Кремлю испытание.

СБУ решилась на нестандартные меры для освобождения пленных: привлечет Медведчука.

Жадан о конфликте на Донбассе: победа обязательно будет за Украиной.

В штабе АТО рассказали, как боевики провоцировали силовиков.

Главарь казаков "Батя": ЛНР остались считанные дни.

Россия заходит в глубочайший кризис, оттуда Путин целым не выйдет - Саакашвили.

Порошенко рассказал, что стало причиной нарушения территориальной целостности Украины.

Главарь боевиков пообещал жителям Донецка салют из осветительных мин.

Реалии ДНР: в оккупированном Донецке разбушевались вандалы.

Голландские журналисты разыскали главного свидетеля пуска ракеты "Бука", сбившей "Боинг" на Донбассе.

"Казачки" грабят украинские банки на Луганщине и "наколядовали" у предпринимателей 1,5 млн.

Прогноз западных экспертов: Россия может начать новые войны и продолжить агрессию в Украине.

Полк "Азов": под Мариуполем пытались взорвать еще 2 моста, найдены 80 кг тротила.

Боевики в Горловке устроили тотальную проверку: ищут партизан и диверсантов.

Названо количество погибших в зоне АТО милиционеров и нацгвардейцев.



Минфин направит треть бюджета на выплату долгов и оборону.



В тесных советских бункерах дончане уже не думают о политике, а только о еде – западные СМИ.



Боевики продолжают провоцировать украинских военных: карта зоны АТО.



Разборки в Ясиноватой: банды "Восток" и "Оплот" воюют за сферы влияния.

Россия не собирается отправлять "гумконвои" на Донбасс до конца года.

За минувшие сутки ранены 3 украинских военных, никто не погиб.

СБУ задержала преступную группу: совместно с боевиками продавали оружие из зоны АТО.

Донецкие боевики похвастались: сумели наладить производство минометов.

Боевики обстреляли донецкий аэропорт, ТЭС в Счастье и электростанцию в Дебальцево.

СБУ на Донбассе задержала 7 диверсантов, мародеров и шпионов.

Над Мариуполем снова активно летают российские беспилотники.

В Минобороны рассказали, кто попадет под новую мобилизацию.

В Мариуполе террористы взорвали железнодорожный мост через реку.

Диверсия в Алчевске: "партизаны" взорвали склад боевиков, гремело несколько часов.

Реальный кризис в России: падение рубля стало важнее войны в Украине - опрос.



Главарей боевиков пугают слухами о "тотальной прослушке" СБУ.



На Донбассе боевики с "казаками" обложили гражданских "данью" за проезд.



В Макеевке "партизаны" взорвали фугас: уничтожены пять и ранены 10 российских солдат.



На Донбассе боевики массово дезертируют, вместо них - пополнение из России.



Боевики атаковали село под Донецком, но были отбиты - Тымчук.



В понедельник, 22 декабря:

Чорновил: Украине нужно выждать - скоро Россия не сможет диктовать условия.

В батальоне ОУН ответили на "распятого мальчика": опубликовано видео.

В Донецке партизаны заставили боевиков обстреливать свой же блокпост - соцсети.

На Донбассе уничтожено 10 процентов украинской промышленности - Порошенко.

Чорновил: Украина не пойдет на прямое военное наступление на Донбассе.

Украинская армия не будет патрулировать Донбасс совместно с россиянами.

Яценюк рассказал, как собирается достичь мира на Донбассе.

"Богам войны" на Донбассе срочно нужны комплекты выживания.

Украина не отказалась от оккупированного Донбасса, а тратит на него 200 млн долл. в месяц.

Бойцов "Айдара" обвиняют в пьяном беспределе на Бориспольской трассе: опубликованы фото и видео.

Яценюк обвинил Москву в гибели 5 тысяч украинцев на Донбассе.

Назарбаев считает сиитуацию на Донбассе "организованной гражданской войной".

Реалии ДНР: жители Горловки отбили у патруля мужчину, грозившего обо***ть Путина.

В Минобороны назвали количество российских военных на Донбассе.

Украинское радио пробилось в Донецк.

Назарбаев объяснил России: конфронтация - дорога в никуда, нужно сохранить целостность Украины.

190 фур десятого "гумконвоя" России боевики разгрузили быстрее, чем самосвалы.

Соцсети о бизнесе "Моторолы": угробил батальон за месяц - и ты миллионер.

Боевики ДНР недовольны действиями главаря Захарченко: сам распоряжается "российскими деньгами".

Боевики нарушают "тишину" на Донбассе: 9 раз атаковали "киборгов", карта зоны АТО.

Исповедь матери боевика: сынок хотел на танке вернуться в Славянск, теперь хоть бы живым.

Назарбаев встретился с Порошенко: обещает помочь мирному процессу на Донбассе.

Боевики бегут из ДНР и уничтожают боевую технику: у "патриотов "Новороссии" нет денег.

В Москве напечатали деньги "Новороссии": оно называется рубль, опубликовано видео.

На Донбассе спецназ ГРУ зачищает "казачков", боевики просят помощи у военных Украины.

Реалии ДНР: в Донецке прошел показ мод "Новороссия", опубликовано видео.

В Минобороны рассказали, сколько человек призовут в армию в 2015 году.

Под Мариуполем тяжело ранен генерал Нацгвардии - СМИ.

Боевики дважды обстреляли "киборгов" в донецком аэропорту: силовики на провокации не отвечали.

Россияне отсекают боевиков от границы: боятся непрошеных гостей с Донбасса - военный эксперт.

"Подарки для детей Донбасса": ОБСЕ насчитала в российском "гумконвое" 16 бензовозов.

Эксперт рассказал о "перекате": новом способе переброски боевиков.

В Амвросиевке разместили комендатуру войск РФ: обеспечивает движение военных колонн России.

Россияне отошли от Мариуполя, на фронт отправили местных боевиков.

На Донбассе среди боевиков ввели казнь: за отказ подчиняться "центральной власти".

Россияне и боевики стягивают силы к Бахмутке: 600 "штыков", танки и бронемашины.

Военный эксперт рассказал, зачем боевиков отправляют "на убой" в донецкий аэропорт.

Под Мариуполем патруль "Азова" дал огневой отпор диверсантам.

Пауки в банке: главарь "разведки ДНР" шлет отчеты в Москву об аресте своих подельников.

В воскресенье, 21 декабря:

Обмен пленными можно провести в течение суток: террористов-убийц не отдадут.

Веерные отключения электричества начнут и на оккупированном боевиками Донбассе.

Украинской армии нужно наступление, а не перемирие - комбаты.

Реалии ЛНР: в Луганске бескровно "отжимают" заправки.

Боевики продолжают обстрелы, а "киборги" заставили их панически бежать после неудачной атаки.

Украинцев ждут три мобилизации и призыв в армию.

Россия собралась оказывать государственную помощь боевикам ДНР и ЛНР.

Украинские морпехи из Крыма отправились в зону АТО: опубликованы фото.

Лукашенко не признает "выборы" сепаратистов и поддерживает целостность Украины.

Ходорковский об агрессии против Украины: Россия несет "колоссальные потери".

Десятый "гумконвой" России не досматривали представители Украины - СНБО.

Боевики провоцировали силовиков, стали активнее на Луганщине: карта зоны АТО.

За сутки в зоне АТО ранены четверо украинских военных - СНБО.

Реалии ДНР: люди давятся за "гуманитаркой", а главари делят власть, опубликованы фото и видео.

Волонтер о поселке под Донецком: "истерзанный", похож на жертву маньяка.

На Донбасс вторгся десятый "гуманитарный конвой" России: привез "новогодние подарки".

На Донбассе боевики никак не угомонятся: стреляли по силовикам даже из танка.

На Луганщине возле блокпоста силовиков стоят десантники России - Москаль.

В субботу, 20 декабря:

Военный журналист рассказал о встрече с пленными "добровольцами" на Донбассе.

Угроза полномасштабного вторжения в Украину остается - Порошенко.

На передовой будет особая оплата, а срочников туда не пустят - Порошенко.

Украина возобновит призыв в армию: набирать будут 20-летних, служба - полтора года.

Каждый день АТО обходится Украине в 100 миллионов - Порошенко.

Порошенко заявил об очередной волне мобилизации: пройдет в начале 2015 года.

В Донецке партизаны атаковали ремонтников оружия из России - соцсети.

Под Донецком разведка АТО обстреляла российскую колонну, уничтожены 12 оккупантов - соцсети

"Киборги" в аэропорту Донецка подверглись двум обстрелам боевиков: карта зоны АТО.

За сутки в зоне АТО ранены двое украинских военных - СНБО.

Из-за боев на Донбассе уже погибли 44 ребенка - ЮНИСЕФ.

В "Айдаре" рассказали о погибших в перестрелке бойцах: не стало "Динамита" и "Чужого".

В Горловке шли бои, погиб 9-летний ребенок.

Появилась почтовая марка с одним из лучших саперов армии Украины: опубликовано фото.

У Путина синдромом "приобретенной тоталитарной неадекватности" - Чорновил.

Боевики провоцировали "киборгов" из аэропорта Донецка: обстреляли новый терминал.

СМИ о гибели пяти бойцов "Айдара": в батальоне делят власть.

В пятницу, 19 декабря:

На следующей неделе военные Украины и РФ начнут совместно патрулировать границы ЛНР и ДНР.

Боевики на Донбассе обстреливали украинских военных из минометов и стрелкового оружия – штаб АТО.

Стало известно, на чем зарабатывает главарь ЛНР: контрабанда и спекуляция бензином.

За день боевики дважды обстреляли "киборгов" в донецком аэропорту.

Активист: главаря ДНР взяли под домашний арест, а ЛНР - вывезли в Россию.

Боевики рассказали о готовности обменять пленных "всех на всех" - российские СМИ.

Семенченко: гуманитарку в Донецк везут бывшие беркутовцы, контроля за ее распределением нет.



Звездный актер из России поддержал "киборгов" в донецком аэропорту: опубликованы фото.



Власти не могут объяснить, как погибли бойцы "Айдара": названы три версии.



СБУ на Донбассе задержала "безумного" депутата-коммуниста: планировал отравить воду цианистым калием.



Штаб АТО о донецком аэропорту: если боевики пойдут на штурм - будут уничтожены.

Активист: главаря ДНР взяли под домашний арест, а ЛНР - вывезли в Россию.

Российский журналист: Путин мог остановить развал страны, но сделал все наоборот.

В войне России с Украиной появился полноценный второй фронт - журналист.

СБУ задержала двоих боевиков, троих диверсантов и создателя "конституции" ЛНР.

Турчинов рассказал о будущих отношениях Украины с Россией: или - или.

За два дня с Донбасса выехали 12 тысяч человек: опубликована карта зоны АТО.

Россия никак не угомонится: перебрасывает в Украину технику и наемников.

За сутки в зоне АТО погибли пятеро украинских военных - СНБО.

"Шизофрения" в России: завели дело на главу СБУ за похищение людей.

В "Айдаре" рассказали подробности ночного боя под Счастьем.

Генерал рассказал, сколько украинских военнопленных могут находиться в России.

Эксперт объяснил, как потеря Донбасса ударила по экономике Украины.

Спецслужбы России на Донбассе получили новую задачу - эксперт.

Турчинов об агрессии России: они как шакалы, ударили в спину.

Под Мариуполем морпехи из Севастополя напоролись на мины, шести бойцам оторвало ноги – соцсети.

Разборки боевиков: главаря ЛНР обвинили в измене.



"Кураторы" приказали Мозговому кормить российских наемников, но не дали продукты.

Российских наемников с танками и БТРами стягивают к Станице Луганской и Счастью.

Немцов о заявлениях Путина: он явно в "астрале".

Россияне прекратили атаки, но стягивают танки под Дебальцево.

Под Донецком наемники не рискуют: на фронт бросили "пушечное мясо" - плохо вооруженное и обученное.

Путин спонтанно решил аннексировать Крым - российский оппозиционер.

Банда Захарченко нагибает "диких боевиков" и выдавила из Донецка "казачков".

Россия может от отчаяния начать масштабную войну - эксперт.

"Непонятки" от боевиков: бьют по нейтральной полосе вокруг донецкого аэропорта.

В четверг, 18 декабря:

Диверсанты атаковали бойцов "Айдара", охранявших больницу в Счастье - волонтер.

Турчинов назвал самые "горячие" точки в зоне АТО.

Обама подписал "Акт о поддержке свободы Украины": России грозят новые санкции.

Нашелся бывший главарь ЛНР: я контужен и лечусь.

Донецкий аэропорт: снайпер боевиков сегодня активно обстреливал "киборгов".

Во Львове изобрели уникальный танк: сапер, разведчик и стрелок.

Украинским телеканалам разрешили вещание на Донбасс без лицензий.

Путин считает, что боевики на Донбассе не должны отводить свои войска.

Боевики бегут из фейковых "республик", проект "Новороссия" закрывается.

На Донбасс прибыла очередная партия путинских "добровольцев", опубликовано видео.

СБУ задержала "связного", который помогал угнать боевой самолет в Николаеве.

Главари ДНР "услышали" Путина: кризис на Донбассе нужно урегулировать переговорами.

Российские военные накапливают технику в Донецкой области и "курсируют" вдоль границы Украины.

Реалии ДНР: боевики расстреляли очередь за соцвыплатами, есть погибшая и раненые.

Порошенко собирает СНБО из-за обострения ситуации.

Переговоры по заседанию контактной группы по Донбассу идут: точной даты нет.

За сутки боевики осуществили 13 вооруженных провокаций, потерь нет.

Путин решил, что Киев проводит на Донбассе карательную операцию: Россия готова стать посредником.

Путин уверяет, что на Донбассе нет российских наемников: только "добровольцы".

На Луганщине относительно спокойно, боевики стреляли всего семь раз.

Ночная стрельба в Мариуполе: сработали растяжки, силы АТО ударили из пулеметов.

Украинская армия до конца года получит более тысячи образцов оружия и техники - Минобороны.

С сентября на Донбассе погибли 162 силовика, пропали без вести - 298.

Боевики обстреляли новый терминал донецкого аэропорта: украинские военные на провокации не отвечали.

Порошенко считает себя президентом мира, а не войны.

Неугомонные россияне: потеряли танки и пушку, но движутся в направлении Волновахи.

Разборки в Краснодоне: бандиты не поделили склад контрабанды, в ход пошли танки.

В район Станицы Луганской подтянули до 130 боевиков, "Рапиры" и бронетехнику.

Банда "Моторолы" и россияне стягивают силы в район аэропорта Донецка.

Среда, 17 декабря:

СБУ задержала диверсантов-уголовников из России: были завербованы ФСБ, выполняли преступные приказы.

Фесенко: Донбасс еще долго будет оставаться для Украины политическим "геморроем".

Боевики согласились на обмен пленными: домой могут вернуться более 150 украинцев.

ОБСЕ на Донбассе зафиксировала военную колонну: двигалась в сторону Донецка.

Генсек ООН назвал опасность замораживания конфликта на Донбассе: будут глобальные последствия.

СБУ на Донбассе задержала ротного банды "Оплот": "Монах" перевозил оружие, готовил теракты.

Войска РФ подошли вплотную к Украине: пограничники готовы отразить агрессию.

За день боевики 10 раз обстреливали позиции силовиков на трех направлениях – штаб АТО.

СБУ на Донбассе задержала трех боевиков ДНР: грозит до 15 лет за решеткой.

Украина закупит в США новейшие радары против артиллерии и минометов.

СБУ перекрыла канал сбыта паленой водки из ДНР: деньги шли боевикам.

Соцсети о назначении Турчинова в СНБО: "ватник" почувствует настоящую боль.

Адвокат Савченко рассказал, сколько украинцев Россия удерживает в плену.

Реалии ЛНР: банды "Моджахеда" и "Старшины" напали на МГБ - делят контрабанду.

На Донбассе задержали одного из главарей банды "Русская православная армия".

Командиру десантников грозит до 7 лет "за бездействие" во время боя на Донбассе.

Реалии ДНР: в Горловке объявлен месячник добровольной сдачи оружия.

На Луганщине под снайперский обстрел боевиков попала машина с ребенком, чудом никто не пострадал.

Секретарь с широкими полномочиями: зачем Турчинова вернули в СНБО.

Порошенко назвал условие быстрого прекращения войны на Донбассе.

Боевики собираются отключить украинских операторов мобильной связи и заменить российскими.

Турчинов: Украина не будет обслуживать энергетику Донбасса - боевики нарушают перемирие.

Боевики нарушали "режим тишины", за сутки ранили одного военного - СНБО.

Турчинов рассказал, когда Украина введет военное положение.

Под Донецком партизаны накрыли минами "детище Путина": один солдат РФ уничтожен, 8 ранены - соцсети.

Турчинов: в любой момент Россия может начать полномасштабную войну в Европе.

У России нет ничего, только Начальник и его прихоти - бывший вице-премьер РФ.

Эксперт: цена независимости Украины - тысячи жизней и проблемы экономики.

В штабе АТО рассказали об украинских партизанах на Донбассе.

Западные СМИ о падении рубля: Путин, отступись от Украины.

В Генштабе назвали донецкий аэропорт украинским Сталинградом.

"Милиция" ЛНР ограбила "Ощадбанк" в Алчевске и Свердовске: унесли оружие и угнали бронеавтомобили.

В Кремле заявили, что Путину не с кем говорить в Минске: не его уровень.

Боевики 26 раз обстреляли силы АТО: били из пушек, минометов и автоматов.

Жуткое убийство на Прикарпатье: в лесу нашли застреленными 5 человек, из них 3 детей.

Военный эксперт о войне на Донбассе: Генштаб РФ "натаскивает" нового русского солдата.

Под Донецком боевики зализывают раны, получают бронетехнику и пушки.

Разборки в Донецке: "Оплот" воюет с "дикими" боевиками за гуманитарку из России.

Банда "Беса" решила повоевать под Дебальцево, а российские наемники уже отказываются.

Мобилизация в "армию ДНР" провалилась: на учет смогли поставить только 1000 человек.

"Гуманитарка" на Донбасс не пройдет, пока не освободят всех пленных - Семенченко.

На Луганщине местные жители, несмотря на угрозы, выгнали боевиков из своего села - СМИ.

Вторник, 16 декабря:

В Луганске боевики ищут украинских разведчиков, объявили операцию "Перехват" - активист.

В Белом доме пригрозили России: давление на экономику будет расти.

Немцов объяснил, почему украинцам не стоит радоваться обвалу рубля.

Порошенко заверил: конфликт на Донбассе будет решаться мирным путем.

России грозят новые санкции США, Обама подпишет законопроект по Украине - СМИ.

В штабе АТО рассказали, как боевики провоцировали "киборгов" из аэропорта Донецка.

Журналистка просит объяснить, почему "киборги" защищают донецкий аэропорт с одним рожком патронов.

Новый фейк российского ТВ: надпись "Пресса" - мишень для Нацгвардии.

В США увидели "конструктивные шаги" РФ по снижению напряженности в Украине.

После беспорядков в Грозном Кадырову не сидится в Чечне: собрался на Донбасс воевать с "шайтанами".

Активистка: Беларусь - это путинский военный плацдарм против Украины.

Под донецким аэропортом обстреляли украинских военных: под огонь боевиков попала миссия ОБСЕ.

У Порошенко рассказали, когда ему звонит Путин: не часто, но регулярно.

В оккупированном Антраците появилось много проукраинских граффити: опубликованы фото.

В Генштабе рассказали, сколько военных России находятся в зоне АТО и возле границ Украины.

На Луганщине местные жители, несмотря на угрозы, выгнали боевиков из своего села - СМИ.

"Гуманитарка" для детей Донбасса: Парасюк обвинил конвой в перевозке алкоголя и сигарет, опубликованы фото и видео.

Партизаны не нужны: сибирская язва косит российских солдат на Луганщине - соцсети.

В Генштабе заявили об очередной мобилизации: продлится 2 месяца.

"Правый сектор" получил приказ не пропускать гуманитарку боевикам Донбасса.

Скандал в "Укроборонпроме": пока солдаты защищают Родину, тыловые крысы торгуют их жизнями.

Боевики ЛНР маскируют обстрелы позиций силовиков под учения - СМИ.

На Донбассе боевики снизили количество обстрелов, потерь среди силовиков за сутки нет - СНБО.

Боевики не пропустили уже четыре партии гуманитарной помощи из Украины.

В Генштабе заговорили о возможном возобновлении боевых действий в зоне АТО.

Обмен пленными по формуле "все на всех" могут начать с 25 декабря - главарь боевиков ДНР.

На Луганщине диверсанты прорывались в тыл сил АТО - 10 уничтожены, два успели сдаться в плен.

"Киборги" получили припасы под мощным огнем: все нападения боевиков отразили.

Морги Крыма заполнены "Грузом-200" до отказа - российская правозащитница.

"Контрразведка" предупредила главаря ЛНР об угрозе новых голодных бунтов.

Боевики получили жесткий "ответ" от украинских военных: буксируют подбитые танки в районе Алчевска.

Не ждали: россияне в панике от рейда "партизан" под Мариуполем.

Кремль выдвинул претензии к главарям ДНР: сорвали создание "армии Новороссии".

Защитники Мариуполя заминировали побережье сотней мин: опубликованы фото и видео

Понедельник, 15 декабря:

Реалии ЛНР: в Ровеньках очереди за подачкой от "казачков"-боевиков, бесплатной каши хватает не всем.

В Казахстане боевика ЛНР посадили на пять лет: участвовал в вооруженном конфликте на Донбассе.

Жители российской глубинки о путинских "гумконвоях": нам тоже не мешало бы немного муки и сахара.

СБУ задержала более 40 тонн взрывчатки: направлялась боевикам на Донбасс.

За день боевики шесть раз нарушали "режим тишины" на Донбассе.

В Луганске открыт "дом отдыха" для наблюдателей ОБСЕ: закрывают глаза на конвои РФ - СМИ.

"Вежливые люди" под Мариуполем: девчонки сходят с ума по бойцам "Азова".

В Россию отправят новый "Груз-200", опубликован список погибших на Донбассе солдат.

Россияне стянули к границе Украины самоходки и "Смерчи": опубликованы фото.

СБУ на Донбассе обезвредила сеть диверсантов: подчинялись "Минеру", корректировали обстрелы сил АТО.

В Украину приедет Назарбаев для переговоров по Донбассу - СМИ.

Одного из главарей "Оплота" задержала СБУ: "Шурави" обучал диверсантов, готовил теракты в Украине.

Старики из ДНР просят продукты у защитников Мариуполя.

Реалии ДНР: жители Горловки штурмовали РГА, требовали талоны на соцвыплаты, есть раненые - журналист.

От войны на Донбассе сбежали более миллиона украинцев – ООН.

Семенченко рассказал, как стимулировать боевиков на выдачу пленных: карман и голод.

Климкин рассказал "друзьям Украины", как Киев соблюдает "тишину" на Донбассе.

"Российская" авария под Алчевском: БМД столкнулась с бензовозом, 7 погибших - соцсети.

Сегодня боевики четыре раза обстреливали силы АТО.

Боевики продолжают обстрелы позиций АТО, хоть и с меньшей активностью - СНБО.

"Киборги" провели экскурсию по аэропорту Донецка: опубликовано видео.

Голод и суицид на Луганщине: жители Красного Луча не получают "гуманитарку" от ЛНР.

Ничего святого: боевики бьют по донецкому аэропорту со стороны монастыря.

Порошенко, Меркель и Олланд обсудили ситуацию на Донбассе.

Под Стахановым партизаны атаковали "Бригаду бешеных псов": россияне несут потери - соцсети.

На Донбассе россияне несколько часов обстреливали силы АТО - Тымчук.

Боевики ДНР массово превращаются в мародеров: с поличным поймали сотню бандитов.

В Красном Луче из российских бомжей и алкоголиков создают новую банду.

Боевики на Донбассе активно готовятся к зиме.

Тымчук: боевики используют "режим тишины" для повышения своей боеготовности.

Комбат "Донбасса" пообещал блокировать грузы в зоне АТО до освобождения боевиками всех пленных.

Воскресенье, 14 декабря:

Терминал донецкого аэропорта полностью разрушен, ротация "киборгов" состоялась - ОБСЕ.

Подробности рейда "партизан" под Мариуполем: разведчики зашли с моря и уничтожили 4-х оккупантов.

Пленные российские камикадзе каются и плачут, что стали "пушечным мясом" на Донбассе.

"Харьковские партизаны" угрожают жителям расправой и "поздравили" с Новым годом: опубликовано видео.

Россияне вывезли уникальное оборудование с луганского завода.

Порошенко поручил обеспечить жителей Донбасса теплом и электричеством.

Порошенко потребовал вернуть всех заложников домой до Рождества.

Разборки под Мариуполем: танки ДНР подорвались на минах боевиков.

Главарь ЛНР угрожает продолжить бои, если украинская армия не покинет Донбасс.

Боевики арестовали министра ДНР за связь с бойцами "Азова".

Россия продолжает снабжать боевиков подкреплением, оружием и боеприпасами.

Украина подписала контракт на поставку винтовок из США.

Новый хит пропаганды росТВ: в Запорожье детей учат убивать "кремлевских" снегирей.

СНБО: ситуация на Донбассе остается сложной, но контролируемой, карта зоны АТО.

Опубликованы фото из Красного Луча: танки, БТР, орудия и толпы боевиков.

Главарь алчевских боевиков учил детей стрелять из автомата: опубликованы фото.

Военная разведка уничтожила двух снайперов под Мариуполем.

Бойцы "Азова" показали свой быт: как живут и где укрываются от обстрелов, опубликованы фото.

Боевики превратили оккупированный Красный Луч в военный городок - очевидец.

13 декабря боевики 14 раз обстреливали позиции сил АТО, нарушая "режим тишины".

Суббота, 13 декабря:

Командир "киборгов" прокомментировал встречу с "Моторолой": мне его хотелось придушить.

Новую бронетехнику, оружие и снаряжение направят в зону АТО: опубликованы фото и видео.

"Киборг" о фейке с Моторолой: вырезали "Слава Украине!" и просьбу показать правду.

Боевики заняли село на Луганщине: угрожали жителям "ответкой".

Партизаны под Мариуполем уничтожили офицера связи и российских десантников - соцсети.

"Моторола" обстреливает "киборгов" из-за монастыря: "Нокией" ему не стать.

Спецназ России начал зачистку сторонников "русского мира".

Мэр Донецка о конфликте на Донбассе: да, я виновен, но город не сдавал.

В штабе АТО рассказали, чем занимаются "киборги" во время режима тишины.

Потерь среди силовиков за сутки нет: в СНБО подтвердили гибель бойцов "Азова".

Силовики отогнали боевиков от блокпоста между Фащевкой и Дебальцево: карта зоны АТО.

Главарь ЛНР отказался дать деньги на похороны одного из своих "героев".

Военный журналист: у боевиков на Донбассе - около 350 танков и 800 бронемашин.

На Луганщине засекли сверхмощные российские системы "Ртуть-БМ".

Путин может активизировать интервенцию в Украине, чтобы вернуть себе "репутацию".

На Луганщине боевики снова ведут минометные обстрелы: ранен украинский боец.

Партизаны не нужны: боевики ДНР сами уничтожают российский спецназ - соцсети.

Жители Красного Луча выгнали "казачков": устали от беспредела и грабежей.

Новый фейк российского ТВ: "Моторола" пожал руку командиру "киборгов".

Число жертв конфликта на Донбассе превысило 4600 человек - ООН.

Бывший командующий НАТО в Европе: необходимо вооружать Украину.

Волонтер назвал главную проблему украинской армии на Донбассе.

За сутки боевики 11 раз обстреливали украинские позиции.

Вооруженные боевики выгнали наблюдателей ОБСЕ из Павлополя.

Пятница, 12 декабря:

"Киборг" Медведь рассказал о помощи волонтеров и проблемах с зимней формой.

СБУ задержала троих пособников оккупантов: одного завербовал боевик "Дед".

Военный эксперт объяснил, зачем России нужна война на Донбассе.

Боевики отправили к Мариуполю колонну военной техники, перебросили две банды - СМИ.

Шендерович об агрессии России: амбиций больше, чем амуниции.

Бойцы "Азова" рассказали о засаде и бое под Мариуполем: противник понес потери.

Банда кавказских наемников "Восток" покидает Донбасс - СМИ.

Боевикам ЛНР нужно "пушечное мясо": ищут наемников через объявления.

В Казахстане судят боевика из ЛНР: участвовал в вооруженном конфликте на Донбассе.

На Луганщине боевики устроили "парад": маршировали невпопад, опубликованы фото и видео.

По Донецку прошла колонна военных бензовозов, знак похуже новых танков - соцсети.

Спектакль от боевиков: задержали миссию ОБСЕ и показали им заранее разбомбленную школу.

Боевики из банды кадыровцев "Смерть": мы солдаты и офицеры российской армии и спецслужб.

Дещица: у Путина был план блицкрига в Украине, но его остановили.

Путин созвал Совбез РФ по Донбассу: "крайне обеспокоены" гуманитарной ситуацией.

На Донбассе задержали сотрудницу "парламента ДНР": причастна к терроризму.

На Донбассе постепенно устанавливается "режим тишины", опубликована карта зоны АТО.

На Донбассе россияне усмиряют пьяных боевиков: в угаре чувствуют себя властителями мира.

На Донбасс зашел очередной российский "гумконвой": разгружается в Донецке и Луганске.

Под Мариуполем уничтожены снайперы боевиков и взорван джип наемников.

"Тишина" на Донбассе: боевики шесть раз обстреляли силы АТО, ранены двое гражданских.

Партизаны "немного пошалили": на Луганщине уничтожены чеченские спецназовцы - соцсети.

Боевики перебросили к Бахмутке танки и самоходки, бьют из пушек по силам АТО.

Банда "Оплот" подтягивает силы к Горловке, хочет отбить трассу на Донецк.

В Донецке после штурмов аэропорта боевики пополняются наемниками - эксперт.

Из банд сколачивают "армию Новороссии": техники нет, воевать некому, главари упираются.

Российские чиновники наживаются на солдатских смертях - правозащитник.

"Офицерский корпус" обнародовал список украинских пленных на Донбассе.

Четверг, 11 декабря:

С начала декабря на Донбассе погибли около 200 военных РФ – российская правозащитница.

В Минобороны обнародовали список военных, погибших в АТО.

Аресты в Донецке: Захарченко зачищает ДНР от людей Януковича-младшего - СМИ.

На Луганщине боевики заставляют детей в школах учить "гимн" ЛНР.

За день боевики из гранатометов дважды обстреляли "киборгов" в донецком аэропорту.

Семенченко назвал "тишину" на Донбассе издевательством над боевым духом солдат.

Царев объяснил, где деньги для Донецкого оперного: там, в основном... э-э-э… как это называется?.

Главарь ЛНР боится голодных жителей захваченных городов.

Россия создала на Донбассе полигон для утилизации старых боеприпасов и испытания нового оружия - СМИ.

Один из главарей боевиков ДНР заговорил о возвращении в состав Украины.

В России рассказали, почему не выведут свои войска из Украины.

"Режим тишины" в действии: днем на Донбассе прекратились обстрелы.

Рада изменила границы районов Донецкой области: поможет жителям получать соцвыплаты.

"Стрелок" предрекает разгром "Новороссии": Россию ждет Майдан.

В Генпрокуратуре рассказали, сколько украинцев погибло под Иловайском.

Силовики уничтожили группу разведчиков из России и подсчитали боевиков на Донбассе.

Генштаб России назвал "подделками" фото российских войск на Донбассе.

Боевики четыре раза атаковали "киборгов" в аэропорту Донецка: карта зоны АТО.

В соцсетях рассказали о новых потерях российского спецназа на Донбассе.

СНБО о лжи боевиков: они не отводят артиллерию, а перегруппировывают силы.

Обстрелы на Донбассе: погибли трое силовиков, еще 8 ранены.

Яценюк о границе с Россией: Донецк и Луганск - это Украина, а Крым мы вернем.

Полковник на троне заставил россиян вспомнить, что такое "Груз-200" - журналист.

Яценюк посоветовал Путину убрать своих бандитов с Донбасса, тогда выплатим пенсии.

На Донбасс из России вторглись 40 КамАЗов: привезли боеприпасы и наемников.

На границах с Украиной находятся более 50 тысяч российских военных - Генштаб.

На Донбассе задержали троих пособников оккупантов: связного, "полицая" и боевика.

Вероятность, что Россия попытается создать коридор в Крым, растет - евродепутат.

Активисты назвали места дислокации воинских частей, отправленных из России на Донбасс.

Новым "комендантом" Горловки стал афганец: буду контролировать и военных, и всех остальных.

В Горловке добровольцы создают собственный батальон: хотят изгнать россиян и чеченов из города.

Вокзал в Ростове: скопище пьяных демонов с нашивками "Новороссия" - очевидец.

Наемников-осетинов отзывают с Донбасса из-за последних событий в Чечне.

Ночной переполох в Краматорске: силовики провели учения со стрельбой, "бахали от души".

Порошенко России: закройте границу и выведите войска с моей территории.

Тымчук рассказал о ситуации с освобождением пленных на Донбассе.

Боевики 22 раза нарушили "режим тишины": били из минометов, зениток и танков.

Стало известно имя волонтера, которого подстрелил "Моторола".

Боевикам ДНР не хватает специалистов по ремонту подбитых танков, хотят переманить украинцев.

Беспредел "казаков": на блокпостах мужчин вытаскивают из машин, гонят в армию ЛНР.

Возле Донецкого аэропорта боевики накрыли минами россиян, уничтожен командир спецназа.

Опубликовано видео тренировки банды чеченцев под Донецком.

Боевики на Донбассе игнорируют "день тишины" и продолжают обстрелы - Тымчук.

Среда, 10 декабря:

Западные СМИ рассказали о банде кадыровцев "Смерть": тренируется в Донецке.

На Луганщине боевики ввели комендантский час: люди умирают, не дождавшись "скорой".

Эксперт о боевиках Донбасса: на побегушках у Москвы, стопроцентные марионетки.

"Тишина" на Донбассе: боевики стреляли по населенным пунктам из минометов и гранатометов.

Комбаты обвинили трех генералов в гибели бойцов под Иловайском и на Саур-Могиле.

Боевики ДНР не хотят воевать "за идею": дезертирство набирает оборотов.

В контактной группе заявили: боевики сорвали переговоры в Минске.

Зачистка в ДНР: арестован "министр культуры", боевиков пачками забирают в СИЗО.

Боевики на Донбассе свыше 20 раз нарушали "режим тишины": под огнем оказались силы АТО.

Спецслужбы России "замахнулись" на Харьков и Одессу: хотят расшатать ситуацию.

Новые "чудеса" пропаганды Кремля: это Украина напала на Россию по планам США.

На Донбассе накрыли группу диверсантов: есть убитые и раненые.

"Киборг" Бес о комбатах в Раде: если станут популистами, придем и прострелим им колени.

Новая встреча в Минске: переговоры с марионетками или хозяевами ситуации, мнения экспертов.

Боевики боятся украинских офицеров: не выпускают из плена, пытаются вербовать.

Комбат "Азова": Украина махлюет с потерями, так же, как и Россия в Чечне.

Порошенко поручил освободить из плена всех украинцев до 25 декабря.

В СБУ подсчитали: на Донбассе пропали без вести более 1600 человек.

Чеченские наемники ДНР устроили показательные учения: опубликованы фото.

Рада может признать войной АТО на Донбассе.

Боевики атаковали украинских военных на пяти направлениях: опубликована карта зоны АТО.

В СНБО отчитались о первых результатах "тишины" на Донбассе.

Семенченко рассказал, сколько силовиков погибло в Иловайском "котле" и под Саур-Могилой.

Главарь "казаков" Первомайска пригрозил развернуть пушки на Луганск: опубликовано видео.

Спасение раненых в зоне АТО: не стреляйте - это медики, опубликовано видео.

"Киборг" Бес о передовой: когда не хватало еды, меняли пленных сепаратистов на тушенку.

Украинские разведчики встретили российский спецназ: во Владивосток вернутся 16 гробов

Хронику предыдущих событий на Донбассе смотрите здесь.