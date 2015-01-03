Приближается очередь "команданте" Плотницкого: "казачки" Дремова могут ударить по Луганску - блогер

Приближается очередь команданте Плотницкого. "Казаки" боевика Павла Дремова могут ударить по городу Луганску с использованием артиллерии.

Об этом сообщил луганский блогер, журналист Сергей Иванов на своей странице в Facebook.

"Очень похоже, что приближается очередь команданте Плотницкого (главарь ЛНР Игорь Плотницкий – ред.), лидера общественного движения "Мир Луганщине", ответить за развязанный им кровавый террор и стать очередным дохлым героем ЛНР", – написал журналист.

По информации блогера, со стороны Красного Луча в направлении Луганска отправились семь автомобилей "Урал" с гаубицами Д-30 на прицепах в сопровождении 4-х тонированных микроавтобусов.

"Видимо, это и есть часть той самой казацкой "обратки", о которой так цветасто говорил харизматичный шизофреник Дремов.

Что ж, а la guerre comme а la guerre. Прогревайте "ханнелоры", друзья мои. Такой замес нельзя пропустить", – подчеркивает журналист.

Напомним, ранее в СНБО отмечали, что растет противостояние между вожаком стахановских "казаков-террористов" Дремовым и главарем ЛНР Плотницким. Банда Дремова записала видеообращение к мировой общественности и лично к президенту России Путину, в котором обвинили Плотницкого в краже угля.

Напомним, ранее сообщалось, что в ЛНР зачищают остатки банды "Бэтмена", на очереди – Мозговой, Дремов и "Князь".