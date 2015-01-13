Боевики 12 раз накрыли "Градами" донецкий аэропорт и поселки возле него

Несмотря на объявленный "режим тишины" в зоне АТО на Донбассе, боевики, по-прежнему, открывают огонь из тяжелого вооружения. Районом наибольшего обострения остается донецкий аэропорт и населенные пункты возле него.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

По оперативной информации штаба, этой ночью незаконные вооруженные формирования 12 раз применили реактивные системы залпового огня "Град", из которых обстреляли метеобашню донецкого аэропорта, населенные пункты Красногоровка, Невельское, по два раза Опытное и Пески, пять раз - Тоненькое.



"Также силами АТО за сутки зафиксировано девять фактов ведения воздушной разведки с применением беспилотных летательных аппаратов. Пролеты беспилотников замечены в небе над населенными пунктами Нижнее Счастье, Волноваха, Новоселовка, Кальчик, Мариуполь и в донецком аэропорту", - говорится в сообщении.

Ранее в штабе АТО отмечали, что боевики увеличивают количество и интенсивность обстрелов позиций силовиков и населенных пунктов. Всего за сутки боевики 84 раза обстреляли позиции украинских военных.

В течение ночи боевики 26 раз обстреляли позиции наших военных. Под огонь террористов попали 11 населенных пунктов и позиции украинских военных вблизи них.