Сегодня в Берлине состоится новый раунд переговоров по Украине в "нормандском формате"

Сегодня, 21 января, в Берлине состоится новая встреча министров иностранных дел Германии, Франции, России и Украины в "нормандском формате". Встреча начнется в 21.00 по киевскому времени на вилле Борзиг.

Главы внешнеполитических ведомств Франк-Вальтер Штайнмайер, Лоран Фабиус, Сергей Лавров и Павел Климкин обсудят зафиксированную в последние дни эскалации конфликта на Донбассе, пишет Радио Свобода.

Пресс-секретарь МИД Германии подтвердила данные, которые ранее появились в крупной мюнхенской газете Süddeutsche Zeitung. Речь шла о том, что в этот раз о встрече попросили Украина и Россия, сообщает Deutsche Welle.

"Министр иностранных дел Франк-Вальтер Штайнмайер пригласил своих коллег - Лорана Фабиуса, Сергея Лаврова и Павла Климкина в резиденцию для официальных гостей МИД ФРГ (вилла Борзиг), чтобы по желанию России и Украины обсудить пути и возможности ослабления напряженности на востоке Украины", - пишет ТАСС.

В заявлении Штайнмайера говорится о том, что после обострения ситуации на Донбассе Сергей Лавров и Павел Климкин попросили его снова пригласить их в Берлин для переговоров.

"Прежде всего речь идет о том, чтобы не допустить дальнейшего обострения военных столкновений и новой политической эскалации в отношениях Киева и Москвы", - отметил глава МИД ФРГ.

Объявляя о новой встрече, министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отметил, что восстановление боевых действий привело "к угрожающей ситуации".

В свою очередь, глава МИД Павел Климкин, встретившийся накануне с журналистами в Киеве, был весьма осторожен в оценках и заметил, что Украина лишь "надеется на результат", не став обещать ни будущих встреч президентов, ни продолжения переговоров в другом формате, в частности, в минском.

Как известно, 20 января украинские военные заявили о нападении российских регулярных войск на 31-й и 29-й блокпосты, расположенные на Бахмутке.

Также в СНБОс заявили, что две батальонные тактические группы, в составе которых 700 человек, нарушили границу и вторглись в Украину.