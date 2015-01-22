Итоги встречи в "нормандском формате" по Донбассу: новые призывы и рекомендации

Министры иностранных дел Германии, Франции, России и Украины ("нормандский формат") в результате встречи относительно ситуации на Донбассе призвали все стороны конфликта прекратить военные действия и отвести тяжелое вооружение от линии разграничения.

Об этом говорится в совместном заявлении глав МИД, пишет УНИАН.

В то же время дипломаты выразили обеспокоенность тем, что их призыв о соблюдении "режима тишины" не выполняется, а противостояние на Донбассе значительно обострилось.

"Это должно быть остановлено немедленно и "режим тишины" должен быть восстановлен", - отметили участники встречи.

"Министры призывают все вовлеченные стороны прекратить военные действия и отвести тяжелое вооружение в соответствии с линией соприкосновения (линии разграничения) как это предусмотрено в приложении к Минскому меморандуму от 19 сентября", - подчеркивается в документе.

Обратим внимание, что данный процесс должен происходить при наблюдении и поддержке специальной мониторинговой миссии ОБСЕ непосредственно на линии отвода самого вооружения.

Между тем главы МИД снова подтвердили, что ощутимый прогресс по полной имплементации минских соглашений должен быть достигнут перед тем, как проводить запланированную встречу лидеров государств в "нормандском формате".

В частности, должны быть реализованы соответствующие условия относительно соблюдения эффективного режима прекращения огня, необходимо достичь договоренности относительно условий поставок гуманитарной помощи и продолжать освобождать заложников.

"Министры вновь подтвердили их поддержку Трехсторонней контактной группе и призывают всех подписантов минских соглашений встретиться в ближайшие дни для имплементации положений о прекращении огня и вывода тяжелого вооружения в соответствии с линией соприкосновения, как это было согласовано в Минске 19 сентября", - отмечается в заявлении.

При этом главы МИД призвали Трехстороннюю контактную группу (Украина - Россия - ОБСЕ) создать рабочие группы по соответствующим аспектам минских соглашений.

Напомним, ранее глава комитета Европарламента по иностранным делам Эльмар Брок заявил, что встреча в "нормандском формате" относительно конфликта на Донбассе при участии президентов Украины, России, Франции и канцлера Германии, запланированная на 15 января в Астане (Казахстан), перенесена.