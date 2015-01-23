Главарь ДНР отказывается от перемирия и угрожает полномасштабным наступлением

Боевики планируют полностью захватить Донецкую область.
Боевики так называемой "ДНР" окончательно отказались от мирных переговоров. Они планируют полностью захватить Донецкую область.
Об этом заявил главарь террористической организации Александр Захарченко, пишет РИА Новости.
"Попыток разговаривать о перемирии с нашей стороны предприниматься больше не будет. Мы теперь будем смотреть, как будет реагировать Киев. Киев сейчас не понимает, что мы можем наступать на трех направлениях одновременно", — заявил он.
По его словам, "не будет больше никаких перемирий, не будет больше никаких ротаций. Будут обмены пленными, потому что наши ребята, которые находятся в плену - их нужно вытягивать".
"Мы будем бить до тех пор, пока не выйдем на границу Донецкой области. Если я буду видеть угрозы земли донецкой с любого населенного пункта, эту угрозу я уничтожу и там", - сказал боевик.
Как известно, боевики активизировали боевые действия после Рождества. Резко возросло количество обстрелов как армейских позиций, так и населенных пунктов. Только в Донецке погибли уже десятки мирных жителей.
В последние дни члены бандиты пытаются вести наступательные операции, однако несут огромные потери.