За ночь боевики 27 раз обстреляли из "Градов" и танков силовиков и населенные пункты Донбасса

За вечер 23 января, и до утра, 24 января, боевики 27 раз обстреляли позиции сил АТО и населенные пункты на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

По данным штаба, террористы использовали реактивные системы залпового огня, танки, минометы, гранатометы и артиллерию.

Из реактивных систем залпового огня БМ 21 "Град" боевики четыре раза обстреляли Счастье, дважды - Новотошковку, а также вели огонь по Трехизбенке, Петровке, Санжаровке, Марьинке, Новозвановке и Врубовке.

Из минометов и артиллерии обстреляли Станицу Луганскую, Опытное, Троицкое, Тоненькое, Санжаровку, Попасную, Ольховое, Трехизбенку, Каменку, Крымское и дважды Новотошковку. А по позициям украинских военных в районе Счастья боевики открывали огонь семь раз. В небе над Чмировкой и Нижним были замечены беспилотники противника.

"Незаконные вооруженные формирования продолжают политику террора по отношению к мирному населению Донбасса. За минувшие сутки террористы из минометов и артиллерии трижды обстреляли населенный пункт Счастье и теплоэлектростанцию", - подчеркнули в сообщении пресс-центра АТО.

Есть ли жертвы и раненые, пока не известно.

Напомним, ранее сообщалось, что под Донецком силы АТО разгромили батальон боевиков: 50 уничтожили, 5 взяли в плен.

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видео: Військове телебачення України