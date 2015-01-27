В "Народном фронте" хотят изменить закон о люстрации, чтобы спецслужбы сохранили профессионалов

Депутат Верховной Рады от фракции "Народный фронт" Сергей Высоцкий заявил, что внесение изменений в закон о люстрации направлено на то, чтобы сохранить на должностях в спецслужбах и Министерстве обороны граждан, которые являются высококлассными специалистами.

Об этом он сказал в эфире программы "Студия ТВі" в понедельник, 26 января, комментируя повестку дня внеочередной сессии Верховной Рады, назначенной на вторник.

Об этом "Главреду" сообщила пресс-служба "Народного фронта".

"Внесение изменений в закон о люстрации предусматривает, что на представление председателя профильной спецслужбы или министра люди, которые мотивировано связанные с вопросами национальной безопасности и обороны, могут быть решением Президента выведены из-под действия закона о люстрации", - заявил Высоцкий.

По словам депутата, во всех спецслужбах присутствует такое явление, когда есть очень ценные люди, занимавшие свои должности при Януковиче и Кучме на должности уровня руководителей управлений. Среди таких кадров часто случаются профессионалы очень высокого уровня.

"Согласно положениям закона о люстрации, недруги такого человека вытесняют его из профильной структуры, и человек, который может реально закрыть определенный сектор обороны, выпадает из системы. А на ключевые должности назначают менеджеров из коммерческих структур, которые вообще не понимают, что делать", - объяснил "фронтовик".