Главарем "службы госбезопасности" ЛНР стал отставной генерал и депутат из Екатеринбурга - СМИ

Екатеринбургская гордума утвердила нового председателя комиссии по безопасности и жизнедеятельности населения вместо генерал-майора в отставке Романа Шадрина, в прошлом замкома Уральского регионального командования внутренних войск.

Об этом передает Znak.com.

Как пояснил журналистам вице-спикер гордумы Виктор Тестов, "Роман Александрович попросил освободить его от должности в связи с длительной командировкой".

По неофициальной информации, Шадрин сейчас находится в Луганске, где с недавнего времени занимает одну из руководящих должностей в "службе госбезопасности" ЛНР. Ранее, напомним, в кулуарах думы обсуждалось, что Шадрин может занять пост министра обороны ЛНР либо возглавить местную контрразведку, сказано в сообщении.

Напомним, ранее пленный наемник из России рассказал: поехал на Донбасс, чтобы не сидеть в тюрьме за воровство.