Участникам АТО будут доплачивать за уничтожение техники боевиков: названы суммы

В среду, 28 января, Кабмин принял постановление, согласно которому участники АТО на Донбассе будут получать дополнительное денежное вознаграждение за уничтожение военной техники противника.

Об этом говорится на сайте Минобороны.

В то же время документ декларирует увеличение денежного обеспечения бойцов.

Также в министерстве назвали суммы, которые военнослужащие могут получить в случае ликвидации техники противника.

"…за уничтожение автомобиля вознаграждение составляет - 10 минимальных заработных плат (12 тыс. грн), танка - 40 минимальных заработных плат (48 тыс. грн), реактивной системы залпового огня - 50 минимальных заработных плат (60 тыс. грн), боевого самолета - 100 минимальных заработных плат (121 тыс. грн)", - отмечается на сайте.

Напомним, ранее сообщалось, что Петр Порошенко во время своего рабочего визита в Житомир передал военным 150 единиц боевой техники, в том числе - четыре военных самолета. Фото смотрите здесь.