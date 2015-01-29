Украинский танкист о бое под Дебальцево: бандиты отступали, бросая технику, убитых и раненых

Наступление боевиков и россиян, которое 28 января шло на линии Дебальцево – Попасная, украинские войска отбили, нанеся противнику огромный урон.

Об этом рассказал один из участников боя, офицер-танкист Алексей Чабан в своем Facebook.

"Весь день, начиная перед рассветом, бандиты вели наступление. Каждая волна наступающих, неся половинные потери, спешно отступала.

Ближе к вечеру наши врезали совсем удачно. Россияне побросали технику, убитых и раненых и ретировались. Ночью одумались, поползли забрать брошенное, да там все и остались.

Сейчас колонна их бронетехники поползла от Санжаровки назад, в сторону Калинового, навоевались убогие. Не доехали, стали.

Похоже, их уговаривают развернуться и снова пойти в бой, и все-таки отдать свои жизни за путлеро-кисилевскую великую империю. Может, дадут курнуть чего или нюхнуть".

Напомним, ранее украинский офицер рассказал о танковом бою, в котором ему удалось захватить российский танк и броневик. После этого сражения Чабан написал открытое письмо матери российского танкиста, которого не стал убивать на поле боя.