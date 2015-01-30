Порошенко в центре Киева испытал новый БТР "Дозор", опубликованы фото

Президент Украины Петр Порошенко сегодня, 30 января, осмотрел и опробовал на ходу первый экземпляр нового современного БТР "Дозор", который изготовлен на Львовском бронетанковом заводе.

Об этом сообщил пресс-секретарь Главы государства Святослав Цеголко.

Боевая машина предназначена для транспортировки личного состава, перевозки грузов и установок различного вооружения легкого типа, средств связи и специального оборудования в условиях боевых действий, написал он.

"Дозор" - бронемашина украинского производства за исключением некоторых комплектующих (дизельного двигателя), которая имеет повышенную степень защиты от пуль калибра 7,62 и больших элементов, мин.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине выпустили новые бронемашины "Хазар".