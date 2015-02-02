В Нацгвардии опровергли заявление нардепа об уходе из Дебальцево

В Национальной гвардии Украины опровергли слова нардепа из фракции "Самопоміч" и члена комитета Верховной Рады по национальной безопасности и обороне Тараса Пастуха, который сейчас служит добровольцем в зоне АТО, о том, что бойцы НГ якобы ушли из Дебальцево.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы Нацгвардии.

"2 февраля в сети Интернет появилось заявление народного депутата Украины Тараса Пастуха о том, что якобы военнослужащие Национальной гвардии Украины покинули город Дебальцево.

Командование Национальной гвардии Украины официально опровергает данную информацию. Гвардейцы продолжают удерживать свои позиции и мужественно и преданно выполняют служебно-боевые задачи.

Просим СМИ пользоваться проверенной информацией из достоверных источников и не распространять новости, которые дискредитируют военнослужащих НГУ", - говорится в заявлении.

Напомним, что донецкий губернатор Александр Кихтенко рассказал, что в Дебальцево нет позиций сил АТО.

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