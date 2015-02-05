Нардеп требует от ГПУ срочно принять меры по защите Пукача

Генеральная прокуратура Украины должна срочно принять меры для защиты бывшего генерала МВД Алексея Пукача, приговоренного к пожизненному заключению за убийство журналиста Георгия Гонгадзе, как важного свидетеля, который может дать показания против бывших высших должностных лиц государства.

Об этом нардеп Виталий Куприй из фракции "Блока Петра Порошенко" заявил комментарии УНИАН.

"Мы, депутаты Виталий Куприй и Андрей Денисенко, в данный момент подаем в Генеральную прокуратуру заявление о преступлении, которое требуем рассмотреть по ускоренной процедуре – в срок меньше 24 часов. Ведь завтра будет очередное заседание суда, может быть вынесено решение, после которого Пукача переведут в Менскую колонию, где его могут убить! Поэтому, ГПУ должна сегодня, срочно, назначить следственные действия – чтобы защитить важного свидетеля, который может дать показания против бывших высших должностных лиц государства", - в частности сказал Куприй.

При этом он пояснил, что к ним как депутатам обратился гражданин Алексей Подольский, являющийся потерпевшим по делу об убийстве журналиста Гонгадзе, и сообщил, что во время закрытых судебных заседаний по этому делу обвиняемый Пукач многократно заявлял об угрозе его жизни.

"В связи с тем, что группа прокуроров во главе с заместителем главы Печерского районного суда Киева Андреем Мельником организовали давление на него, угрожая его жизни. По словам Пукача, угрожают ему лично и его семье – если он продолжит давать показания против бывшего президента Леонида Кучмы", - сказал Куприй.