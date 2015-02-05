Эксперт о штурме Дебальцево: кремлевская крыса играла в исторические параллели со Сталинградским "котлом"

Боевики и российские военные ожесточенно атаковали и понесли огромные потери на Дебальцевском плацдарме, только ради того, чтобы президент РФ Владимир Путин смог поиграть в "исторические параллели" с окружением немцев под Сталинградом.

Об этом сопредседатель гражданской инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев сообщает на своей странице в Facebook.

"Сегодня получил информацию, которая определенным образом объясняет тот фанатизм (несмотря на количество потерь) наступления россиян на Дебальцевском направлении. Выяснилось, что [главарь ЛНР Игорь] Плотницкий получил указания от своих московских хозяев взять украинские войска в т.н. "Дебальцевский котел" до 2 февраля", — объяснил ситуацию Снегирев.

По его словам, Путину "парада" наших военнопленных по улицам оккупированного Донецка, показалось недостаточным и он решил продолжить игру под названием "исторические параллели". "2 февраля как дата предполагаемого заключения в "кольцо" группировки наших войск под Дебальцево была выбрана не случайно. Именно 2 февраля 1943 капитуляцией Северной группы вермахта закончилась знаменитая Сталинградская битва", — напомнил лидер "Правої справи".

"Проводя исторические параллели между Сталинградом и Дебальцево, московские кукловоды и их "жуков" луганского и донецкого разлива не учли одного, но главного, фактора — мужества и силы духа украинского воина. Неважно, что у нас есть свой фельдмаршал Паулюс-Муженко, но у нас есть и свой дом Павлова и Мамаев курган это — город Углегорск", — говорит Снегирев.

Он напомнил, что в Сталинграде шла тяжелая борьба за каждую улицу, каждый дом, подвал и лестницу. Тогда, в 1943 году, немцы называли этот тип беспрецедентных городских уличных боев — "Rattenkrieg" ("крысиная война").

"Нет, не крысиная. Тут немцы ошиблись, — считает Снегирев. — Это у нас война с крысой. Крысой агрессивной, кровавой, коварной. Крысой, которая ради своих имперских амбиций и исторических параллелей оставила навсегда в украинской земле под Дебальцево сотни своих солдат".

Напомним, что в проведенным Пентагоном исследовании отмечается: Путин страдает синдромом Аспергера, аутичного расстройства, которое влияет на все его решения.

видео: youtube.com