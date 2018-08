В Украине заявили, что встреча "нормандской четверки" в Берлине дала ощутимые результаты

Переговоры в Берлине между представителями министерств иностранных дел Украины, Германии, Франции и России по решению конфликта на Донбассе были сложными, но дали результат для встречи лидеров стран "нормандской четверки".

Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник в своем Twitter.

"Только что закончились восьмичасовые трудные переговоры в Берлине с некоторыми ощутимыми результатами для встречи лидеров государств в "нормандском формате" в Минске", - написал дипломат.

Just finished 8 hour difficult negotiations in Berlin with some tangible results for the Normandy leaders in Minsk