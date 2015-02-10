Савченко готова голодать до возвращения в Украину или смерти: устала ходить в "цирк"

Украинская летчица, нардеп депутат от "Батьківщини" Надежда Савченко заявила, что продолжит голодовку до момента возвращения в Украину или смерти в России.

Об этом Савченко сказала сегодня в Басманном суде Москвы после оглашения требования следствия и прокуратуры продлить срок ее задержания, сообщает УНИАН.

"Я продолжаю голодовку, сегодня 60-й день, до дня моего возвращения в Украину - как украли, так и верните, или до дня смерти в России. Я устала ходить в ваш цирк", - сказала Савченко.

Суд удалился на часовой перерыв, после котрого должен огласить свое решение.

Адвокат Илья Новиков сетует на то, что Савченко может попросту не дожить до следующего заседания, если продолжит голодовку. — Rafael Saakov (@RSaantiBBC) 10 февраля 2015

Савченко показала сестре руки с исколотыми от капельницы венами и сделала рукой жест - "устала от этого". Но прекращать голодовку не хочет. — Rafael Saakov (@RSaantiBBC) 10 февраля 2015

Информагенство напомнило, что Савченко была похищена боевиками на Донбассе летом 2014 года, а затем ее перевезли в Россию, где обвинили в причастности к гибели российских журналистов. Также в России летчицу обвинили в незаконном пересечении границы.

27 октября 2014 года Басманный суд продлил срок содержания Савченко под стражей до 13 февраля 2015 года.

22 декабря Московский горсуд отклонил апелляционную жалобу защиты Савченко и оставил ее под стражей. Летчицу удерживают в московском СИЗО №6.

26 октября на внеочередных парламентских выборах Савченко была избрана народным депутатом по списку партии "Батькивщина". Верховная Рада делегировала ее в ПАСЕ.

15 декабря Савченко объявила голодовку.

Басманный суд Москвы рассматривает ходатайство следствия о продлении до 13 мая срока ее содержания под стражей.