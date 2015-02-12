У Порошенко рассказали о главных результатах переговоров в Минске

По результатам преговоров "нормандской четверки" в Минске принято два документа: комплекса мероприятий по выполнению минских договоренностей (в рамках Трехсторонней контактной группы) и Декларации в поддержку этих мер, одобренной президентами Украины, Франции, России и канцлером Германии.

Об этом сообщил заместитель главы Администрации президента Украины Валерий Чалый на своей странице Facebook.

В частности, стороны договорились о всеобщем прекращении огня с севера в ночь с субботы, 14 февраля, на воскресенье, 15 февраля.

Также стороны поддержали вывод тяжелого вооружения (артиллеристских систем, ракетных систем залпового огня) на безопасные расстояния и освобождение всех незаконно удерживаемых "не позднее, чем на 5-й день после вывода тяжелых вооружений (то есть не позднее, чем на 19-й день после прекращения огня)".

Кроме того, страны нормандской четверки согласились на "верификацию и мониторинг ОБСЕ", а также допуск на территорию конфликта гуманитарной помощи и "внедрение международного механизма".

Также страны согласовали график восстановления украинского контроля на границе с Россией.

"Никакой автономии или федерализации! Только децентрализация", - подчеркнул представитель АП.

По его словам, сразу же после встречи в Минске Порошенко отбыл в Брюссель для координации действий с главами государств и правительств стран ЕС.

Напомним, ранее был опубликован полный текст документа "нормандской четверки": боевики подписали 13 пунктов договора