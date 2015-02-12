Порошенко в Брюсселе рассказал о минских переговорах: назвал трудными

Президент Петр Порошенко прокомментировал прошедшие в Минске переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе, назвав их трудными.

Об этом он сообщил в ходе совместного заявления с главой Евросовета Дональдом Туском в Брюсселе, пишет Интерфакс.

"Ключевым элементом является прекращение огня. Мы требуем немедленного прекращения огня. К сожалению, они требовали, чтобы мы предоставили им как минимум 70 часов до начала прекращения огня", - отметил глава украинского государства.

По его словам, сразу после подписания соглашения трехсторонней контактной группой, противостоящие украинским войскам формирования начали наступление.

"Поэтому для нас очень важно давить с точки зрения договоренностей о прекращении огня, освобождения всех заложников, вывода всех иностранных войск и наемников с территории Украины. Это является ключевыми элементами суверенитета моей страны", - подчеркнул Порошенко.

Также он заявил, что подпись под минскими документами президента России Владимира Путина и представителей так называемых ДНР и ЛНР повышает уровень ответственности за выполнение достигнутых договоренностей.

"С президентом Путиным мы утвердили декларацию в поддержку мер для внедрения минского договора, и этот пакет был подписан трехсторонней контактной группой. Это подняло уровень ответственности, выполнения обещаний, изложенных в этом пакете", - объяснил Президент.

По его словам, таким образом, удалось договориться о прекращении огня. "И это достижение, поскольку они не хотели прекращать агрессию", - добавил Порошенко. Обратим внимание, что в целом он назвал переговоры в Минске трудными.

Напомним, ранее сообщалось, что глава украинского государства Петр Порошенко прибыл на саммит Евросоюза в Брюссель.