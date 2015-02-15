Порошенко и Яценюк почтили память погибших воинов-афганцев: опубликованы фото

Президент Украины Петр Порошенко возложил цветы к Мемориальному комплексу украинцам, погибшим в Афганистане.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, вместе с ним в церемонии также приняли участие премьер-министр Арсений Яценюк, председатель Верховной рады Владимир Гройсман и глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко.

Присутствующие минутой молчания почтили память погибших воинов. Прозвучал Гимн Украины и траурный салют. У Мемориала, который расположен возле стен Киево-Печерской лавры, торжественным маршем прошла рота почетного караула.

День чествования участников боевых действий на территории других государств установлен Указом президента Украины 11 февраля 2004 года. До этого 15 февраля неофициально отмечалась годовщина завершения вывода советских войск из Афганистана в 1989 году.

Ранее Порошенко сообщил, что если через 10 часов не будет мира на Донбассе, он вынужден будет ввести военное положение.