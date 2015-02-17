Минобороны передало США список необходимого Украине оружия - Бирюков

Министерство обороны уже составило и передало американской стороне список необходимой военной техники.

Об этом заявил советник Президента Украины Юрий Бирюков в эфире "5 канала".

"Переговоры ведутся постоянно. Переговоры ведутся и на уровне министра обороны Украины, мы отправили недавно в США уточненный список потребностей, обсуждался и первый транш в 350 миллионов долларов на 3 года, и возможен дополнительный миллиард.

Американцы не говорят категорическое нет, они говорят, что сейчас не принято решение в Белом доме, но пока оно будет приниматься - давайте проработаем. Поэтому работа ведется. Речь идет и о бронетехнике, и о вооружении", - заявил Бирюков.

Напомним, в Конгресс США внесен законопроект, который позволит президенту Бараку Обаме предоставить Украине оружие.

Бывший посол США в Украине Стивен Пайфер заявил, если Минские соглашения не будут соблюдаться, в Вашингтоне вернутся к вопросу о предоставлении Украине оружия.