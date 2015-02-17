Путин продолжает врать и предавать своих воинов, которых отправляет умирать - Немцов

Заявления президента РФ Владимира Путина о событиях под Дебальцево – ложь, кривляние и предательство своих же воинов.

Об этом заявил российский оппозиционер Борис Немцов в своем Facebook.

"Путин продолжает врать, кривляться и паясничать, заявляя, что украинская армия проигрывает шахтерам и трактористам. Объясните мне, зачем он это делает? Пытается унизить десантников 76-й дивизии ВДВ, которые там воевали, а некоторые домой не вернулись", - задается вопросом политик.

"Или он как Верховный Главнокомандующий хочет унизить и оскорбить воинов 31 бригады ВДВ из Ульяновска, 17, 18 и 9 мотострелковой бригады, а также военных 136 бригады из Буйнакска, которые там воюют? И гибнут", - недоумевает оппозиционер.

"Вы видели Главнокомандующего, который предает своих солдат и открещивается от их участия в войне, посылая их умирать? Если не видели, то понаблюдайте за ним. Он сейчас в Венгрии", - резюмировал Немцов.

Напомним, сегодня украинский президент Петр Порошенко призвал к жесткой реакции мирового сообщества на нарушения боевиками и Россией договоренностей, которые были достигнуты в Минске.