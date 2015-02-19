Добровольческие батальоны создали Объединенный штаб: будут координировать действия

Представители 17 добровольческих батальонов создали Объединенный штаб, сообщил комбат "Донбасса", народный депутат Семен Семенченко.

Об этом он написал в Facebook.

По его словам, штаб создан "для координации действий, помощи друг другу".

"Добровольцы создали объединенный штаб в который вошли представители 17 батальонов. Для координации действий, помощи друг другу и в том числе и Вам. Мы вынесли на своих плечах основные тяготы войны - первые несколько самых трудных месяцев. Мы до конца выполняем свой долг вместе с армией сейчас", написал Семенченко.

Напомним, ранее в Минобороны заявили: депутаты не могут быть комбатами.

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