Комбат "Миротворца" о перемирии на Донбассе: нужно уничтожать врага и защищать себя

Украина должна отвечать на нарушение боевиками перемирия на Донбассе. Если ситуация не решается, нужно наносить огневой ущерб врагу в ответ на обстрелы и делать все возможное, чтобы уничтожать террористов, но только защищаясь.

Такое мнение высказал народный депутат Украины от "Народного фронта", командир добровольческого батальона "Миротворец". Андрей Тетерук, пишет Гордон.

"C первых дней перемирия была такая установка: в случае нападения мы отвечаем и не открываем огонь первыми. В любом случае, когда ведут огонь по позициям наших бойцов, защищать себя, свою территорию нужно в обязательном порядке.

Цель перемирия – попытаться решить ситуацию дипломатическим путем, но если позиции атакуются, то врага надо уничтожать. В этом вопросе компромисса не может быть, к сожалению. Если та сторона не выдерживает условий, то их одностороннее соблюдение приведет к трагедии. Если ситуация не решается, нужно наносить огневой ущерб врагу в ответ и делать все возможное, чтобы уничтожать врага, но только защищаясь", - говорит комбат.

Он также отметил, что Президенту Украины, Главнокомандующему лучше видно, необходимо ли нам военное положение.

"Он знает больше о том состоянии экономики, в котором находится Украина, и о состоянии наших Вооруженных сил. Мне сложно давать советы относительно этого вопроса. Я знаю, что введение военного положения значительно ухудшит нашу экономику, и это будет дополнительное ослабление Украины. Нам надо становиться сильнее, а не слабее", - подытожил Тетерук.

Напомним, в ОБСЕ заявили, что в нескольких зонах конфликта на востоке Украины было зафиксировано нарушение режима прекращения огня.

В отчете специальной мониторинговой миссии говорится, что условия перемирия нарушались в Северодонецке, Луганске, Дебальцево и Донецке.