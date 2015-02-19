Военный эксперт предупредил об угрозе "котла" в Счастье: боевики перебрасывают пушки и танки

19 февраля 2015, 14:10

Боевики могут ударить на Бахмутовку, отрезав силы АТО, говорит Снегирев

Дмитрий Снегирев

Во время наступления боевиков на Дебальцево внутри Первомайско-Алчевского выступа, то есть, в оперативном тылу банд оставалось от 900 до 1200 бойцов их вооруженных формирований. Фактически Первомайск, Брянка, Стаханов, Алчевск и Перевальск, где сосредоточены базы боевиков, остались без прикрытия живой силы и тяжелой техники.

Об этом сопредседатель гражданской инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев сообщает на своей странице в Facebook.

По его словам, после нанесения ВСУ ракетного удара по местам хранения тяжелой техники в Алчевске и Перевальске, настроения в состоянии боевиков были откровенно паническими. На всех совещаниях, проходивших с участием "полевых командиров", основным тезисом выступлений были опасения, что ВСУ воспользуется ситуацией вокруг Дебальцево, а именно: концентрацией практически всех человеческих и технических ресурсов боевиков и ударит им в тыл для захвата Стаханова, Брянки, Первомайска с последующим наступлением в сторону Алчевска и Перевальска, чтобы создать уже свое, украинское, кольцо окружения вокруг Дебальцево. "Я неоднократно докладывал, как о самых совещания, так и о фактах отсутствия и переброске тяжелой техники и живой силы боевиков в сторону Дебальцево", - пишет военный эксперт.

"Реакции равно ноль. Хотя, нет. Реакция была, но в виде штурма т.н. "Серой" зоны вблизи Мариуполя. Тогда основной задачей этой операции, по мнению Генштаба, было именно желание оттянуть определенное количество тяжелой техники боевиков от Дебальцево", - подчеркивает Снегирев.

Он напомнил сообщение координатора группы "Информационное сопротивление" Дмитрия Тымчука о том, что "якобы отведенные с линии разграничения сторон бронетехника и артиллерия (калибр более 100 мм) российско-террористических войск вблизи Луганска … просто отведены на базу боевиков южнее Луганска".

По данным Снегирева, эта техника переброшена в район Старого Айдара, который находится от города Счастье на расстоянии 17 км по объездной дороге и 5 км по прямой.

Теперь, чтобы нанести удар по занятому силами АТО Счастью, бандам не нужно преодолевать реку Северский Донец, которая была естественной преградой на пути боевиков.

"Теперь они способны дойти до Счастье по суше и загнать группировки украинских войск в "котел", ударив на Бахмутовку, таким образом, отрезав от основных сил подразделения, дислоцированные вокруг города. Базы в Луганске используются боевиками только, как транзитные пункты, т.н. "перевалочные" базы", - подытожил сопредседатель "Правої справи".

Напомним, что пока на Дебальцевском плацдарме шли бои, выяснилось, что в Стаханове и ‎Первомайске на Луганщине конкурирующие группировки намерены захватить опорные пункты боевиков.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
боевики Луганщина Первомайск Тымчук Счастье Снегирев эксперт котел окружение Бахмутовка
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Новости
05:07
"Инвестиции под дулом пулемета": экс-глава Минфина назвал ключевую проблему украинской экономики
04:38
В Сеть выложили откровенную фотосессию с обнаженными моделями-"любовницами"
04:06
Украинский священник оценил угрозу от Московского патриархата
03:32
"Молодежь нашла себе забаву": в Черкасской области подросток отправил в нокаут пожилого мужчину Видео
03:06
Кипр стал крупнейшим работодателем украинцев
02:27
Новое грехопадение. В США учитель-священник "развел" на секс школьницу
01:51
Apple предлагает заменить паспорта айфонами
01:14
В Британии пьяный и голый офицер устроил дебош в уборной
00:48
“Взгляд тигрицы”. В Сети расхвалили фото Нади Дорофеевой для глянца
00:17
Эксперт назвал возможный курс гривни к доллару на конец 2018-го
09 августа, четверг
23:45
Сытник заявил, что делом Холодницкого теперь занимается СБУ
23:30
"Заря" - "Брага" 1:1, статистика, видео голов Видео
23:15
В ЦАР нашли телефон, ноутбук и флешки одного из убитых журналистов
22:44
Скандал в Харькове: пьяная медсестра избила ребенка в больнице Видео
22:43
Новые британские атомные ракетоносцы могут не войти в строй из-за брака сварщиков - The Times
22:13
"Мариуполь" — "Бордо" 1:3: видео голов матча квалификации Лиги Европы Видео
22:05
"Добивали на поле боя": ООН рассказала об убийствах украинских военнопленных и раненых в Иловайском котле
21:52
"Мне осталось две недели": Кобзон рассказал, как у него нашли рак
21:48
По итогам вступительной кампании-2018 в украинских ВУЗах пустует 12% бюджетных мест
21:20
Адвокат рассказал, сколько имущества хочет отсудить Степаненко у Петросяна
21:05
"Заря" — "Брага": онлайн-видеотрансляция матча квалификации Лиги Европы Видео
20:55
В России внезапно скончался звезда популярных сериалов
20:31
США создадут космические войска до 2020 года - AP
20:21
Экс-тренер "Динамо" может возглавить чемпиона Польши
19:54
Четверых "торнадовцев" после бунта посадили в карцер - полиция
19:29
В КНДР выдвинули официальному Вашингтону "ядерный" ультиматум
19:28
В ЦИК хотят лишать гражданства Украины участников "референдума" на Донбассе
19:20
“Какое чудесное платье”. Настя Каменских похвасталась игривым снимком
18:31
Rockstar впервые показали геймплей Red Dead Redemption II Видео
18:30
В России рассказали о состоянии Сенцова и показали фото Фото
18:16
"Дети сепаров": Ницой хочет запретить детям с Донбасса отдыхать в украинских летних лагерях Видео
18:15
США перебросили в Европу еще одну эскадрилью F-22
18:03
“Мертвая земля”. Писатель объяснил, почему Донбасс “на хрен” не нужен Путину
17:52
Российский МИД заявил о "зеркальном" ответе на новые санкции США
17:43
Энрике Иглесиас анонсировал шоу в Киеве: названа дата
17:34
Осужденные бойцы "Торнадо" взбунтовались в Лукьяновском СИЗО Видео
17:19
“Похитили и истязают”. В России Сенцова убивают — политолог
16:59
В Голландии политик покончила с собой после изнасилования мусульманами
16:59
Порошенко процитировал Сталина
16:33
"Возвращение к естественному состоянию": у Порошенко оценили последствия засухи в Крыму
16:29
Убийство ветерана АТО "Сармата" в Бердянске было заказным - полиция
16:11
В Москве скончалась легендарная советская артистка
15:52
Бывший топ-менеджер дочки "Нафтогаза" задержан на крупной взятке
15:40
"Заря" — "Брага", "Мариуполь" — "Бордо": прогнозы букмекеров, где смотреть матчи квалификации Лиги Европы
15:18
В "Укрзализныце" рассказали, когда и как будет курсировать "поезд четырех столиц"
14:55
"Береги яйца!": в Сети затроллили новое фото полуголого Козловского
14:44
Эксперт оценил критичность новых санкций США против России
14:31
Таможня подала апелляцию на отмену многомиллиардного штрафа для главы "Нафтогаза" Коболева
14:27
Скандал в Харькове: полицейские жестоко избили подозреваемую и вывезли ее в лес
14:25
Под драку и "выкручивание рук" суд решил не пускать Савченко на поруки
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять