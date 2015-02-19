Военный эксперт предупредил об угрозе "котла" в Счастье: боевики перебрасывают пушки и танки

Во время наступления боевиков на Дебальцево внутри Первомайско-Алчевского выступа, то есть, в оперативном тылу банд оставалось от 900 до 1200 бойцов их вооруженных формирований. Фактически Первомайск, Брянка, Стаханов, Алчевск и Перевальск, где сосредоточены базы боевиков, остались без прикрытия живой силы и тяжелой техники.

Об этом сопредседатель гражданской инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев сообщает на своей странице в Facebook.

По его словам, после нанесения ВСУ ракетного удара по местам хранения тяжелой техники в Алчевске и Перевальске, настроения в состоянии боевиков были откровенно паническими. На всех совещаниях, проходивших с участием "полевых командиров", основным тезисом выступлений были опасения, что ВСУ воспользуется ситуацией вокруг Дебальцево, а именно: концентрацией практически всех человеческих и технических ресурсов боевиков и ударит им в тыл для захвата Стаханова, Брянки, Первомайска с последующим наступлением в сторону Алчевска и Перевальска, чтобы создать уже свое, украинское, кольцо окружения вокруг Дебальцево. "Я неоднократно докладывал, как о самых совещания, так и о фактах отсутствия и переброске тяжелой техники и живой силы боевиков в сторону Дебальцево", - пишет военный эксперт.

"Реакции равно ноль. Хотя, нет. Реакция была, но в виде штурма т.н. "Серой" зоны вблизи Мариуполя. Тогда основной задачей этой операции, по мнению Генштаба, было именно желание оттянуть определенное количество тяжелой техники боевиков от Дебальцево", - подчеркивает Снегирев.

Он напомнил сообщение координатора группы "Информационное сопротивление" Дмитрия Тымчука о том, что "якобы отведенные с линии разграничения сторон бронетехника и артиллерия (калибр более 100 мм) российско-террористических войск вблизи Луганска … просто отведены на базу боевиков южнее Луганска".

По данным Снегирева, эта техника переброшена в район Старого Айдара, который находится от города Счастье на расстоянии 17 км по объездной дороге и 5 км по прямой.

Теперь, чтобы нанести удар по занятому силами АТО Счастью, бандам не нужно преодолевать реку Северский Донец, которая была естественной преградой на пути боевиков.

"Теперь они способны дойти до Счастье по суше и загнать группировки украинских войск в "котел", ударив на Бахмутовку, таким образом, отрезав от основных сил подразделения, дислоцированные вокруг города. Базы в Луганске используются боевиками только, как транзитные пункты, т.н. "перевалочные" базы", - подытожил сопредседатель "Правої справи".

Напомним, что пока на Дебальцевском плацдарме шли бои, выяснилось, что в Стаханове и ‎Первомайске на Луганщине конкурирующие группировки намерены захватить опорные пункты боевиков.