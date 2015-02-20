Под Мариуполем засекли четыре российских самолета-разведчика: в штабе подтвердили

В штабе сектора "М" антитеррористической операции на Донбассе подтвердили пролет военных самолетов России близ Мариуполя.

Об этом рассказал пресс-офицер сектора "М" Дмитрий Чалый, сообщает ТСН.

"Скорее всего, это разведывательные самолеты были. Разведывали территорию, наши укрепления, где позиции находятся. Самолеты были замечены в районе населенных пунктов Заиченко, Саханка, Новоазовск и Широкино", - сказал он.

В ходе марафона сообщалось о четырех самолетах противника.

В штабе АТО сообщают также о пересечение границы группой российских военнослужащих. Солдаты заехали с территории России на автобусах направились в Новоазовск. Разведка фиксирует также другие передвижения живой силы и техники противника.

Речь идет о более чем 20 танках и 10 САУ, которые направляются на юг Донецкой области. Украинские силовики предполагают, что речь идет о ротации. И добавляют, что впервые вблизи Мариуполя враг начал применять осколочно-фугасные снаряды, которые разрываются в воздухе и от которых трудно спрятаться даже в окопах.

Между тем, боевики девять раз обстреляли Широкино из минометов. Среди украинских военных есть трое раненых. В небе зафиксировано шесть беспилотников. Ранее пограничники выловили в море еще один разведывательный аппарат.

Пограничный морской патруль круглосуточно несет службу. Бойцы говорят, что мерзлое море не позволяет передвигаться на лодках, поэтому ждать опасности с воды пока не стоит.

"Наши подразделения в постоянной боевой готовности", - убеждает начальник отдела пограничной службы в Мариуполе Владимир Резник.

Напомним, ранее в штабе АТО отмечали, что террористы за день 41 раз обстреляли позиции сил АТО, в общем из артиллерии и минометов боевики 16 раз обстреляли украинские позиции, 5 раз из реактивных систем залпового огня и 4 раза из танков.

Видео: ТСН