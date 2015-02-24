Сегодня в Париже запланирована встреча глав МИД "нормандской четверки" - СМИ

Сегодня, 24 февраля в 12:00 по киевскому времени запланирована встреча и переговоры министров иностранных дел стран-участниц "нормандского формата" по мирному урегулированию конфликта на востоке Украины.

Как сообщил дипломатический источник, встреча должна состоятся в помещении министерства иностранных дел и международного развития Франции в Париже, пишет Укринформ.

"Встреча и переговоры министров "нормандской четверки" запланированы в 11:00 (полдень по Киеву - ред.) на набережной Орсэ (адрес МИД Франции - ред.)", - сказал дипломат.

По словам собеседника агентства, министры четырех государств (Франции, Германии, России и Украины) во время переговоров обсудят пути выполнения минских договоренностей. Дипломат также отметил, что переговоры ожидаются достаточно сложными, но он не исключил их "положительного результата".

Собеседник также добавил, что возможность совместного заявления по результатам переговоров и пресс-конференции для журналистов окончательно не решена и согласовывается. Существует вероятность, что "общего выхода к прессе" не будет.

Напомним, ранее министр иностранных дел и международного развития Франции Лоран Фабиус заявил, что провести министерскую встречу в "нормандском формате" планируется в Париже 24 февраля.

Напомним, ранее в отчете ООн отмечалось, что жертвами конфликта на Донбассе стали уже 5800 человек.

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