Боевики затаились под Докучаевском: копят силы, подтягивают пушки

Боевики и российские военные продолжают уплотнять боевые порядки на участке Степное –Докучаевск Донецкой области.

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, тяжелые вооружения противника в этом районе на данный момент оттянуты вглубь боевых порядков, переброшенная сюда артиллерийская группа боевиков и российских войск не открывает огонь.

Обстрелы в данном районе противник ведет из минометов и стрелкового оружия, выявляя позиции украинских подразделений, также активно проводя воздушную разведку (в сутки на данном направлении фиксируется 12-15 пролетов БПЛА российско-террористических войск), добавил координатор "Информсопротивления".

Напомним, что не смотря на утверждения руководства террористов о готовности отвести тяжелые вооружения, позиции артгруппы под Докучаевском укрепляются, фиксируется активный подвоз боеприпасов.

Напомним, что днем ранее в результате боевых действий под Широкино была уничтожена разведгруппа боевиков, погибли двое украинских военнослужащих.

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