Россияне пригнали под Мариуполь 15 танков, 25 бронемашин, 15 пушек и 600 наемников

В районе Мариуполя в последние дни сосредоточились около 550-600 пророссийских боевиков, которые стянули к этому региону значительное количество военной техники.

Об этом сообщает пресс-служба полка "Азов" на своих страницах в соцсети.

По информации "азовцев", основные силы и средства боевиков наблюдаются в районе сел Октябрь и Безыменное Новоазовского района, а также Заиченко Волновахского района Донецкой области.

"Сюда боевики пригнали около 15 танков, 25 боевых бронемашин, до 20 транспортных средств, а также свыше 15 единиц ствольной артиллерии и восемь реактивных систем залпового огня.

По данным батальона, часть сил и средств перебрасываются с севера со стороны подконтрольного боевикам поселка Тельманово, часть заходит со стороны РФ", - говорится всообщении.

В "Азове" также полагают, что главным направлением приложения сил противника станет село Широкино на востоке от Мариуполя.

Напомним, ранее военный эксперт Дмитрий Тымчук отмечал, что под Мариуполем, командование российско-террористических войск проводит перегруппировку своей ударной тактической группы.

24 февраля в штабе АТО отмечали, что боевики сосредоточили обстрелы на Мариупольском направлении: силовики отразили атаку врага.

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