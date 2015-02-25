Боевики рассказали об отводе 400 единиц тяжелого вооружения

Боевики на Донбассе располагают "почти 400" единицами тяжелой техники, которую они якобы отвели в соответствии с Минскими соглашениями.

Об этом говорится в заявлении представителей ДНР и ЛНР, передает Lenta.ru.

Боевики, в частности, утверждают, что это то количество техники, которую они отвели от линии разграничения.

В то же время, наблюдатели и представители украинской армии не подтверждают отвода боевиками тяжелых вооружений.

Как известно, согласно последней Минских соглашений, от линии разграничения должны быть отведены "все тяжелые вооружения обеими сторонами на равные расстояния в целях создания зоны безопасности шириной минимум 50 км друг от друга для артиллерийских систем калибром 100 мм и более, зоны безопасности шириной 70 км для РСЗО и шириной 140 км для РСЗО "Торнадо-С", "Ураган", "Смерч" и тактических ракетных систем "Точка" ("Точка У")".

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