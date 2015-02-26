Украинская армия готова к отводу тяжелого вооружения, ждет приказа: опубликованы фото

В зоне антитеррористической операции на Донбассе наблюдается уменьшение интенсивности обстрелов, что создает условия для отвода тяжелого вооружения от линии соприкосновения.

Об этом заявил спикер информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко, пишет ТСН.

"Мы приближаемся к той главной цели, то есть к выполнению первого пункта минских договоренностей о прекращении огня. То есть сейчас создаются все условия, чтобы мы могли приступить к выполнению второго пункта, а именно к отводу тяжелого вооружения", - подчеркнул он.

По его словам, как только будет принято соответствующее решение высшим руководством государства, украинская сторона в тот же момент начнет его выполнять.

"Мы к этому готовы", - добавил Лысенко.

В то же время представитель штаба АТО пояснил, что будет отвод тяжелого вооружения, а не войск, который должно происходить адекватно и зеркально". "Как только мы увидим, что и они делают то же самое, и представители трехсторонней контактной группы, которые наблюдают за отводом вооружений на линии разграничения, подадут сигнал, будет дан старт, и техника выдвинется на заранее подготовленные площадки", - отметил Лысенко, добавив, что войска со стрелковым вооружением останутся на своих позициях.

По словам спикера, отвод вооружений будет происходить несмотря на существующие обстрелы.

"Обстрелы есть, но создаются соответствующие условия для того, чтобы можно было выполнять эти действия (отвод - ред.), мы приближаемся к этому", - сказал Лысенко.

Напомним, ранее в штабе АТО отмечали, что за минувшие сутки боевики семь раз обстреляли силы АТО и населенные пункты на Донбассе.