Россия понимает только язык силы, хочет вернуть Украину в Средневековье — эксперт

Россия понимает только язык силы, поэтому она не выполняет подписанные договоренности и не соблюдает цивилизованные правила игры, пытаясь вернуть Украину в Средневековье, где именно сила решала все.

Об этом руководитель фонда "Майдан иностранных дел", экс-генконсул Украины в Стамбуле Богдан Яременко рассказал на чате в "Главреде".

"Россия возвращает нас в раннее Средневековье, где сила решала все. Цивилизованными правила игры могут быть только тогда, когда все участники игры — цивилизованные. Россия понимает силу, значит, силу ей надо и демонстрировать. Но сила имеет много компонентов. Это — не только оборона. Это и экономика, и дипломатия, и гуманитарная и информационная сферы. В общем, во время войны действенными могут быть только военные меры. И другого пути, кроме как остановить наступление России, у украинцев нет", — рассказал эксперт по международным вопросам.

"Войны заканчиваются только военными средствами. Дипломатия только помогает оформить результат. В мире есть немало примеров, когда эффективная дипломатия помогала превращать военные поражения в политические победы. Но даже самая лучшая дипломатия не отменяет обязанности любой страны защищать свою территорию. Нам нужно быть готовыми защищать Украину", — подытожил дипломат.

Напомним, ранее Яременко рассказал о чуде, которое может остановить Путина на Донбассе.