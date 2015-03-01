В ОБСЕ увидели отвод тяжелого вооружения боевиков на Донбассе

Миссия ОБСЕ опубликовала отчет, в котором констатировала отвод шести колонн тяжелого вооружения боевиков ДНР и ЛНР.

Об этом сообщает УНИАН.

"СММ зафиксировала перемещение четырех отдельных колонн т.н. ДНР. В каждом случае представители миссии сопровождали боевиков ДНР к месту, где были сосредоточены предварительно составленные колонны", - говорится в отчете миссии.

Первая колонна была зафиксирована в 5 км от Донецка и состояла из пяти РСЗО "Град", одного БТР-80 и военных грузовиков и фургонов. В поселке Карло-Марксово боевики отвели четыре системы "Град" и грузовик. На окраине Донецка и в Новозарьевке в колонну вошли по четыре установки "Град" и грузовик.

Также на территории подконтрольной боевикам ДНР миссия зафиксировала несколько танков и грузовиков без опознавательных знаков, которые перевозили людей в военной форме. Кроме того, вблизи Иловайска были зафиксированы 60 белых фургонов, из так называемого "гумконвоя РФ".

По данным отчета, в ЛНР предложили ОБСЕ проконтролировать отвод двух колонн. "Первая, встреченная миссией у населенного пункта Брянка, состояла из одного БТР, четырех 122-мм самоходных гаубиц, пяти систем "Град" и грузовика. Другая колонна, состоявшая из пяти 152-мм гаубиц, была встречена наблюдателями в 7 км к югу от центра Луганска", - рассказали в ОБСЕ.

Представители миссии следовали за колоннами до тех пор, пока они не отошли от линии соприкосновения. Миссия планирует осматривать площадки, на которых разместилась отведенная техника, ежедневно.

Напомним, ранее сообщалось, что боевики не держат слово: заявления главарей об отводе техники не соответствуют действительности.