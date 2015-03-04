Эксперт: у России может быть всего две причины прекратить поставки оружия на Донбасс

У России есть всего две причины, чтобы остановить поставки оружия, техники и "добровольцев" на Донбасс.

Такое мнение выразил доктор политических наук, заведующий отделом развития политической системы Национального института стратегических исследований Максим Розумный во время чата в "Главреде".

"Это (прекращение российской помощи – прим. ред.) может произойти в двух случаях. Первый – если внутренние проблемы России превысят возможности осуществления её агрессивной политики. И второй – если Россия достигнет взаимопонимания с Западом по украинскому урегулированию", - считает эксперт.

Также Розумный выразил уверенность в том, что проектом "Новороссия" напрямую управляют из Кремля.

"Насколько я помню, Захарченко (главарь боевиков ДНР – прим. ред.) еще перед первыми минскими переговорами (в начале сентября 2014 года) просился в отставку. Второй раз он заявлял о своей отставке уже в контексте нынешних минских договоренностей. То, что он остается во главе ДНР, свидетельствует, по моему мнению, о прямом управлении проектами "Новороссии" из Кремля, а также о наличии сложной стратегии использования этих образований в реализации российских интересов в Украине", - резюмировал он.

Напомним, ранее эксперт рассказал о том, как Украина может "привязать" Донбасс.