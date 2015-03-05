Путин держал всех президентов Украины на "коротком поводке", у России нет перспектив - Ющенко

Увидеть в Украине друга и партнера еще не удалось ни одному "серьезному российскому политику", включая нынешнего президента РФ Владимира Путина.

Такое мнение высказал бывший президент Украины Виктор Ющенко в интервью российскому телеканалу "Дождь", пишет Гордон.

По его словам, в отношениях со всеми украинскими президентами российские власти не хотят придерживаться политики равноправия и пытаются держать их "на коротком поводке".

"Путин желал одного – короткого поводка. Причем независимо от фамилии президента. Это одна из сущностей российской политики по отношению к Украине", – сказал Ющенко.

По его словам, увидеть в Украине друга и партнера еще не удалось ни одному "серьезному российскому политику", включая и Путина.

"У меня не было желания понравиться. У меня было желание иметь достаточно активные, рабочие отношения. Может быть, даже личные. И для этого я готов был перевернуть страницу, включая мое отравление. Это не так важно, если ты понимаешь, что ты проводник украинских интересов. Это важнее, чем что-то личное", – отметил экс-президент.

Он подчеркнул, что идеальными отношения с Россией не были ни при одном украинском президенте.

"У нас с ЮАР нет проблем. Это понятно. Мы не соседи, нас не связывают десятки или сотни вопросов, которые обычно связывают соседей. Но как же важно для нас придти к этому историческому понимаю, зауважать друг друга, как Шевченко писал, подать друг другу руки. Простить и принять прощение за эпизоды, которыми полны наши отношения", – сказал Ющенко.

Но на такие шаги, по его словам, способны только "мужественные, великие политики".

"Россия этого не делает. Потому что демократии быстро договариваются друг с другом, а вот с империей тяжело", – отметил экс-президент.

Нынешняя политика российского руководства приведет страну к "беде, которую она не знала десятилетия".

"То, что сегодня делает Путин для России, – плохо. Он создает неэффективную Россию. Я понимаю, что мои слова – как горох об стену, они не принимаются. В общем, это и не моя проблема. Но то, что это закончится бедой, которую Россия многие десятки лет не знала, – у меня нет сомнений. Так жить нельзя. Мы придем к развязке, которая очень больная и сложная для многих народов", – считает Ющенко.

Он подчеркнул, что у сегодняшней политики России нет перспектив – ни государственных, ни геополитических. И сравнил текущую ситуацию с развалом СССР.

"Вспомните 90-е годы. Какая была сильная машина Советский Союз, КГБ. Казалось, что края этому правлению нет. Проводим референдумы. Больше 100% за Советский Союз. Потом случается один эпизод, который разворачивает волеизъявление в противоположную сторону", – отметил политик.

По его мнению, главная проблема России – ее национальный вопрос, "который удушающим способом сегодня регулируется".

"Когда подходишь к двери, написано: "Российская Федерация, федеративное образование". Но когда ее открываешь, там вторая дверь – "Самодержавие". И это губит Россию. В 21 веке жить в такой модели невозможно", – отметил он.

Также Ющенко заявил, что ему стыдно за россиян, которые поддерживают войну в Украине, и назвал российский народ "коллективным Путиным". Кроме того, он отметил, что между Восточной и Западной Украиной есть отличия, но нет противоречий, и что противостояние в украинском обществе является "привнесенным Путиным".

Видео интервью смотрите здесь.

Напомним, российский оппозиционер Гарри Каспаров назвал президента Путина и его элиты раковой опухолью, которую необходимо вырезать.