Военный эксперт рассказал об операциях патриотов против верхушки боевиков на Донбассе

8 марта 2015, 04:00

Украинские патриоты ведут активную работу на оккупированных территориях Донбасса.

Донецк, 15 марта 2014 года, иллюстрация

В оккупированных боевиками районах Донбасса не прекращается деятельность украинского подполья и патриотов, которые наносят максимально возможный ущерб сепаратистам.

Об одной из таких операций "Главреду" рассказал лидер инициативы "Права Справа" Дмитрий Снегирев.

В частности, он напомнил, что в конце февраля сепаратистские СМИ рассказали о гибели командира спецназа ДНР Федора Муштранова, с позывным "Патриот".

"Командир отряда Федор Муштранов с позывным "Патриот" был профессиональным боксером, мастером спорта, обладателем Кубка Кости Цзю. На Донбассе он провел сотни спецопераций и спас десятки жизней", - говорилось в сообщении телеканала "Life News".

Федор Муштранов – мастер спорта Украины по боксу (выступал в полусреднем весе). На любительском ринге одержал 197 побед. Многократный победитель международных турниров по боксу, победитель Кубка Кости Цзю (Сидней, 2008 г.). На профессиональном ринге провел 10 боев, 5 побед, 5 поражений.  Шесть лет назад он спас от изнасилования девушку.

Это строки из официальной биографии человека, который с оружием в руках воевал против Украины.

"Но есть и другая сторона деятельности "Патриота", о которой, до последнего времени, знало небольшое число людей", - подчеркнул Снегирев.

Он напомнил, что в конце 2013 года ситуация в Украине резко обострилась, а события на Майдане финансово-политическими элитами Донбасса воспринимались, как угроза их монопольному существованию и возможностью отстранения от власти. Тогда и было создано движение "Антимайдан", противостоящее национально-освободительному подъему украинцев.

"Основной составляющей этого движения были полукриминальные и откровенно криминальные структуры, основной задачей которых было физическое противостояние, запугивание и давление на участников антиправительственных проукраинских акций. Костяк этих структур – действующие и бывшие спортсмены", - добавил эксперт.

В то время, как грибы после дождя, при щедрой финансовой поддержке России, на Востоке Украины возникают пророссийские движения, которые должны были взять на себя роль катализатора противостояния.

"В Луганске такими структурами были "НОД" ("Национально-освободительное движение") и "Луганская гвардия". В Донецке, среди структур, объединявших активистов "Антимайдана", четкой структурированностью и наличием силового крыла выделялся именно НОД. Уже тогда, с целью сведения к минимуму возможных негативных последствий физического противостояния, руководством Общественной инициативы "Права Справа" принято решение о проведении ряда встреч с руководством пророссийских организаций в Луганске и Донецке. В Луганске встречи, как в открытом, так и в закрытом формате, проводятся с руководством организаций НОД и "Молодая гвардия". Эта тактика принесла свои позитивные результаты -  Луганск был единственным городом на Востоке, где до 9 марта не пролилась украинская кровь. В Донецке, на протяжении января-февраля проводятся встречи с руководителем силового крыла НОД Муштрановым", - рассказал активист.

Снегирев рассказал, что первые результаты встречи дали свои плоды уже 10 февраля 2014 года, когда в Донецке, во время митинга пророссийских сил, член боевого крыла " Правої Справи", который удачно замаскировался под титушку, зарядил по морде лидеру сепаратистской пророссийской организации "Донецкая республика" Андрею Пургину. Муштранов обеспечивал тогда отход и прикрытие боевой группы "Права Справа". Фактически, именно с 10 февраля "Права Справа" переходит к тактике адресных операций против лидеров сепаратистского движения на Донбассе".

"Среди других сепаратистских группировок, которые тогда базировались в здании Донецкой ОГА и бывшем штабе "Партии регионов" было и "Народное ополчения Донецка". Они занимали 8 этаж админздания. Муштранов, будучи руководителем группы, которая занималась нападениями на противников сепаратизма, предупреждал о планировании так называемых силовых рейдов. Таким образом удалось вовремя эвакуировать членов объединения "Права Справа" из Донецка. Он передавал информацию о пленных и заложниках, которые удерживались в помещении Донецкой ОГА. Таким образом работникам правоохранительных органов и журналистам удалось поднять шумиху и помешать тайной ликвидации проукраинских активистов", - отметил эксперт.

Тем временем, среди руководителей "Народного ополчения Донецка", после ареста его руководителя Павла Губарева, обострились конфликты. Ключевой пост удалось занять Роману Соколенко, силовой блок возглавил Муштранов ("Патриот"). В апреле-мае прошлого года сепаратистская деятельность в Донецке была очень привлекательна и легко капитализировалась", - напомнил Снегирев.

Кроме того, он рассказал, что именно в это время начались  первые "отжимы" машин и грабежи людей, которые потом объявлялись агентурой "Правого сектора".

"Аналитическому отделу движения "Права Справа" удалось создать искусственный конфликт между Муштрановым и Соколенко на фоне раздела денег, полученных от продажи "отжатых" автомобилей. В начале мая нам стало известно, что Соколенко реализовал несколько реквизированных дорогих иномарок, а деньги "скрысятничал". На тот момент в организацию проиходило много людей, и денег на камуфляж и амуницию катастрофически не хватало.

Эту информацию было решено реализовать через Муштранова. Сейчас проверяется информация о физическом уничтожении Соколенко специальными службами так называемой ДНР", - отметил Снегирев.

Между тем, "Муштранов ("Патриот") передал информацию о выезде в район Ясиноватой вооруженной группы под руководством боевика "Репортера". Группа была задержана правоохранителями, у боевиков изъято огнестрельное оружие, бронежилеты и взрывные устройства.  

Благодаря полученной от "Патриота" информации в районе Волновахи была нейтрализована ДРГ  "Электрика"(гражданин РФ),а представителя диверсионно-разведывательной группы по кличке "Лезгин" удалось задержать. Последний был членом группировки "Оплот". В октябре 2014 года "Лезгин" прибыл в Донецк из России. Он незаконно пересек границу Украины, после чего вступил в бандитскую группировку террориста "Шамана".

Больше о событиях на Донбассе смотрите в спецтеме "Главреда".

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