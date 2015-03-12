Штаб АТО об "отводе" боевиками тяжелых вооружений: передвигают с места на место

Спикер штаба АТО полковник Андрей Лысенко заявил, что в зоне конфликта на Донбассе боевики имитируют отвод тяжелого вооружения.

Об этом он сообщил во время брифинга в Киеве, пишет УНИАН.

"Ситуацию по отводу тяжелой техники террористов мы не можем комментировать, потому что ее нет, есть имитация - передвижение с места на место", - отметил силовик.

По его словам, главной задачей украинской стороны сейчас является мониторинг ситуации для того, чтобы не пропустить начало возможного наступления врага.

Больше о перемещении тяжелого вооружения террористов в зоне конфликта читайте здесь.

Напомним, ранее сообщалось, что за минувшие сутки боевики 50 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих, однако среди них никто не пострадал.