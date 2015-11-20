Порошенко призвал объединиться в борьбе с терроризмом: украинцы тоже платят огромную цену

Президент Украины Петр Порошенко считает, что весь мир должен продемонстрировать, что он не боится, и совместными усилиями бороться против терроризма.

Об этом глава государства сказал во время встречи с представителями итальянских политологических кругов в ходе официального визита в Италию, сообщили в пресс-службе Порошенко.

Порошенко отметил, что шокирующий террористический акт во Франции 13 ноября не только привел к невинным жертвам, но и разрушил мирную жизнь и создал опасность повторения трагедии в любом другом месте.

"Поражен, как французы писали: "Мы не боимся" и пели "Марсельезу". Это путь, по которому должна идти Франция, Европа. Мы вместе в одной антитеррористический коалиции", — подчеркнул глава государства.

Он также напомнил, что украинцы засвидетельствовали свою солидарность и сочувствие французскому народу после терактов в редакции Charlie Hebdo и последних в Париже. И украинцы демонстрируют, что не боятся, отметил Порошенко.

Глава государства подчеркнул, что и украинские граждане борются с террористами и противостоят агрессору — России.

"Украинцы платят огромную цену за эту агрессию и террористические атаки", — сказал Президент, напомнив, что тысячи гражданских и военных граждан Украины погибли из-за войны. Однако украинцы продолжают бороться за ценности и демократию, а европейский путь стал национальной идеей, отметил Порошенко.

Президент подчеркнул: мир должен объединиться в борьбе с терроризмом для победы. " Крепкое и эффективное единство может нас защитить от терроризма. Слабое единство будет означать, что терроризм победит", — сказал он, добавив, что после террористических атак Европа должна стать сильнее.

По данным пресс-службы, на уточняющий вопрос, скажется ли на Украине привлечение России к борьбе с терроризмом в Сирии, глава государства выразил убеждение, что пока нет никакого привлечения РФ, поскольку Россия поддерживает режим Башара Асада в противостоянии с оппозицией. И возможен эффект, только если Россия изменит тактику и основные усилия направит на борьбу с ИГИЛ.

"Мы сейчас имеем четкий сигнал многих лидеров встречи "Большой двадцатки" в Анталии — координация действий в Сирии вовсе не означает смягчение позиции по Минским соглашениям. Россия должна выполнить Минск полностью. Иначе — санкции будут продолжены или будут применены новые санкции, если ситуация ухудшится", — отметил Порошенко.

"Мой основной сегодня месседж - давайте будем объединенными. Надеюсь на глобальную солидарность с Украиной. Давайте будем едины в нашей глобальной борьбе с терроризмом", — подчеркнул Президент.

Напомним, Порошенко поручил усилить меры безопасности в аэропортах и ввести спецрежим на границе в связи с кровавым терактом в Париже.

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