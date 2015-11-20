"Спасатели" Азарова направили Путину новый проект по Украине — эксперт

Представителями так называемого "Комитета спасения Украины", главой которого является беглый экс-премьер-министр Украины Николай Азаров разработан и направлен на утверждение в администрацию президента РФ Владимира Путина информационный проект "Справедливость".

Об этом написал народный депутат, координатор "Информационного сопротивления" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

"Проект направлен на создание электронной базы данных "доказательств преступления киевского режима" в части нарушения прав человека, а также организацию юридической и материальной помощи "пострадавшим" из числа пророссийских активистов-сепаратистов и агентуры Кремля в Украине (предусматривает разделы "политические репрессии и политзаключенные в Украине", "они исчезли в Украине", "правозащитная приемная" и пр.)", — пишет эксперт.

По результатам накопления и обобщения полученной информации, представители "Комитета" планируют направить обращение в Европейский суд по правам человека и международные правозащитные структуры с целью дискредитации украинской власти.

Ранее сообщалось, что в России Азаров и компания "спасателей" Украины создали свой "комитет".

Ранее в СБУ сообщали, что Азаров, а также бывшие народные депутаты Олег Царев и Владимир Олийнык финансируют акции по дестабилизации ситуации на территории украинского государства.