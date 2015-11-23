Крым без украинского электричества: оккупанты считают, что нужно "готовиться к худшему"

Так называемый "глава" аннексированного Россией Крыма Сергей Аксенов заявил, что нужно "готовиться к худшему" варианту развития ситуации с электроснабжением полуострова.

Об этом он сообщил на видеоселекторном совещании с "главами муниципалитетов республики", пишет РИА Новости.

В то же время псевдочиновник уточнил, что проблемы с электричеством (перестало поступать из Украины — ред.) могут затянуться почти до конца текущего года.

"Мы считаем, что необходимо готовиться к худшему варианту, что этот период продлится до момента, пока будет проложена первая линия энергомоста через Керченский пролив, то есть 22 декабря", — сказал Аксенов.

Напомним, 21 ноября на так называемой "границе" материковой Украины с захваченным Крымом были взорваны электроопоры, в результате чего на всем полуострове погас свет. После этого на его территории "власти" ввели режим чрезвычайной ситуации.