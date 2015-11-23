Пограничники успокоили: на "границе" в Крыму нет скопления военной техники России

На административной границе Херсонской области с аннексированным Крымом нет скопления российской военной техники, пишет 112.ua.

Об этом в эфире соответствующего телеканала сообщил помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян.

В то же время чиновник уточнил, что сотрудники ГПСУ проверили информацию об усилении подразделений войск РФ.

"Какого-то скопления техники на админгранице в последнее время или в течение последних дней мы не наблюдаем", — подчеркнул он.

По его словам, есть единичное передвижение техники. "Но, по нашему мнению, это передвижение, вызванное какими-то логистическими потребностями и обеспечением тех подразделений, которые уже там, на админгранице", — добавил Слободян.

Напомним, 21 ноября на так называемой "границе" материковой Украины с захваченным Крымом были взорваны электроопоры, в результате чего на всем полуострове погас свет. После этого на его территории "власти" ввели режим чрезвычайной ситуации.