Порошенко назвал самый важный инструмент для достижения мира в Украине

Президент Петр Порошенко заявил, что санкции против России являются самым важным инструментом, чтобы принести мир на территорию Украины.

Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте в Гааге, УНИАН.

В то же время политик подчеркнул, что имплементация мирных договоренностей по Донбассу — это не только борьба за независимость нашей страны, а, в первую очередь, борьба за ценности.

"Решение ЕС ввести санкции против РФ как страны-агрессора, как страны, которая аннексировала Крым, за неимплементацию Минских соглашений, — это важнейший инструмент для того, чтобы принести мир и стабильность на украинскую землю", — отметил Президент.

Напомним, ранее российский политик и правозащитник — Лев Пономарев — выразил мнение, что власти Российской Федерации хотят как можно дольше "мутить воду" на востоке Украины.