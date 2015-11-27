ВСЮ передумал увольнять судью, который забирал права у автомайдановцев

Высший совет юстиции отказался одобрить увольнение за нарушение присяги судьи Белоцерковского горрайонного суда Киевской области Владимира Сливки, лишавшего водительских прав активистов Автомайдана.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

26 ноября на заседании Высший совет юстиции рассмотрел выводы дисциплинарной секции и временной специальной комиссии по проверке судей судов общей юрисдикции относительно судьи Сливки.

Данный судья в январе 2014 года выносил решение о лишении прав водительских прав активистов Автомайдана на 3 месяца.

"По результатам тайного голосования ВСЮ решил отказать во внесении представления в Верховную Раду об увольнении Сливки Владимира Васильевича с должности судьи Белоцерковского горрайонного суда Киевской области", - сказано в сообщении.

Таким образом, Высший совет юстиции решил направить материалы относительно Сливки в Высшую квалификационную комиссию судей для проведения проверки и решения вопроса о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности.

Напомним, адвокат Роман Маселко: у Автомайдана нет друзей во власти — только люди, выполняющие свои функции.