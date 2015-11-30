В Париже Порошенко встретился с лидерами десятка стран: говорил о Донбассе и санкциях против России

На проходящей в Париже 21-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата COP21 Президент Украины Петр Порошенко провел короткую встречу с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Об этом сообщает пресс-служба главы Украинского государства.

Порошенко поблагодарил главу японского правительства за сильную позицию относительно поддержки Украины в рамках "Большой семерки".

Собеседники обсудили развитие ситуации на Донбассе и в Крыму. Синдзо Абэ заверил Порошенко в том, что его страна настаивает на полном выполнении Россией Минских договоренностей.

Порошенко также встретился с президентом Финляндской Республики Саули Вяинямьо Ниинистьо и рассказал финскому коллеге о ситуации на Донбассе и о прогрессе Украины на пути имплементации реформ. Президент поблагодарил Ниинистьо за политическую поддержку, значительную гуманитарную помощь, а также вклад Финляндии в поддержку деятельности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Глава государства высоко оценил шаги Финляндии в поддержку усилий Украины по освобождению украинских граждан, незаконно заключенных в Российской Федерации.

Кроме того, в ходе Климатической конференции ООН Порошенко провел короткие встречи с президентами Австрии, Латвии, Румынии и премьер-министрами Италии, Нидерландов, Люксембурга, Словакии и Греции.

Он призвал лидеров этих стран продлить санкции в отношении России из-за невыполнения ею Минских договоренностей. Также во время этих разговоров обсуждался вопрос предоставления Украине безвизового режима.

Сегодня глава Украинского государства планирует провести еще ряд двусторонних встреч, в частности с президентом Европейского Совета Дональдом Туском, президентом Европейской Комиссии Жан-Клодом Юнкером, федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Напомним, 30 ноября в Париже стартовала Климатическая конференция ООН. Саммит проходит при беспрецедентных мерах безопасности. Для разработки общей стратегии борьбы с глобальным потеплением во французской столице собрались около 150 мировых лидеров.

фото: president.gov.ua