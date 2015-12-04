Коломойский сравнил Саакашвили с Путиным

Экс-председатель Днепропетровской облгосадминистрации, бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что если глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили станет премьер-министром, Украину ждет катастрофа, и сравнил его с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом он сообщил в интервью LB.ua.

В то же время издание уточнило, что журналисты спросили у своего собеседника, за что тот так сильно не любит губернатора Одесчины.

"Смешно это: люблю-не люблю. Я жену свою люблю и детей. И родителей. А с Саакашвили у нас какие-то антагонистические отношения. Может, я специально так с ним себя веду, чтоб никто не подумал, что я продвигаю его в премьер-министры", — отметил бизнесмен.

По его словам, если тот станет премьером, "это будет катастрофа". "Вы же видели, какими категориями он рассуждает? Он говорил, что где мой земляк, который правил всем Советским Союзом, он всех называл вредителями и ставил к стенке", — добавил Коломойский.

"Вот это у него в голове! Между прочим, поэтому в Грузии его партия на последних выборах и проиграла. Проиграла, поскольку это очень опасно, когда человек на Йосифа Виссарионовича вот так вот ссылается. Достаточно того, что действующий президент России его "эффективным менеджером" называет", — объяснил экс-чиновник.

При этом собеседник издания сравнил Саакашвили с Путиным. "А чем они отличаются? Оба — диктаторы. Просто один — успешный, второй — нет. Мы все видим, что создал Путин — что в России со свободой слова, демократией и т.д. Хотя россиянам это нравится, они за него голосуют...", — добавил бизнесмен.

"Есть еще пример Лукашенко (Александр Лукашенко, президент Беларуси — ред.). То же самое пытался создать Саакашвили в Грузии, немного под другим соусом, но суть та же. Однако нас с вами больше интересует происходящее в Украине. Наша задача: чтобы Петр Алексеевич таким не стал. А у него тоже есть такие наклонности. И это опасно", — сказал экс-председатель Днепропетровской ОГА.