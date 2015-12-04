Чубаров о морской блокаде Крыма: когда люди чего-то хотят — они смогут

Активисты блокады оккупированного Россией Крыма намерены воплотить в жизнь морскую блокаду полуострова.

Об этом заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в интервью Медузе.

По его словам, на данное время обсуждается два направления.

"Первое связано с дополнительным изучением морского права. Сегодня государства определяют свое отношение к Крыму, исходя из резолюции Генассамблеи ООН от 27 марта 2014 года, в которой все страны призываются к несовершению действий, которые ставили бы под сомнение принадлежность Крыма Украине. Но это — фактически — лишь рекомендация. Украина должна добиться принятия решения об эмбарго по отношению ко всей территории Крыма, пока он оккупирован Россией", — заявил Чубаров.

Кроме того, по словам главы Меджлиса, некоторые его соратники изучают опыт международных правозащитных организаций, в частности, Greenpeace, активисты которой неоднократно проводили акции по блокаде судов, в том числе российского ледокола Arctic Sunrise.

"Когда люди чего-то очень хотят и пытаются это реализовать — они смогут", — подчеркнул Чубаров.

В то же время он настаивает, что о силовом варианте речи не идет.

"Нет, конечно. История новейшего времени России знает ужасные трагедии, связанные с взрывами домов, и не дай Бог, чтобы кто-то осуществил такие вещи. Главное, чтобы провокаций не было со стороны самой России", — отметил глава Меджлиса.

Напомним, ранее координатор блокады аннексированного украинского Крыма — Ленур Ислямов— заявил, что активисты намерены приступить к новому этапу своей акции.

"Сначала идет продовольственная блокада, мы ее сделали, дальше идет блокада энергетическая, мы тоже ее сделали, дальше идет блокада морская, сейчас мы будем к ней приступать", — отметил Ислямов.