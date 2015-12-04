Активисты приоткрыли тайну еще одной блокады Крыма

Активисты блокады Крыма уже занялись Керченским проливом, отметил Ислямов.
Морская блокада оккупированного Россией Крыма уже фактически началась, но она будет не единственной.
Об этом заявил координатор акции по общественной блокаде Крыма Ленур Ислямов в интервью Радио Свобода.
"Между энергетической и морской блокадой Крыма будет еще одна блокада, и о ней скоро узнаете, сейчас говорить пока не буду. На днях о ней узнаете", — сказал Ислямов.
"Это уже военная операция, поэтому я не могу пока об этом говорить. Однако скажу, что морская блокада Крыма уже началась. Потому что турки, когда сбили этот самолет, который попал на их территорию, уже осуществляют блокаду Босфора и Дарданелл", — добавил Ислямов.
Он сообщил, что "остается только Керченский пролив, а мы им займемся, уже занялись".
Напомним, ранее Ислямов заявлял, что активисты намерены приступить к новому этапу своей акции.
"Сначала идет продовольственная блокада, мы ее сделали, дальше идет блокада энергетическая, мы тоже ее сделали, дальше идет блокада морская, сейчас мы будем к ней приступать", — отметил Ислямов
Как ранее заявлял глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, активисты блокады Крыма намерены воплотить в жизнь морскую блокаду полуострова.